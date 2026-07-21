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Pozitivni demografski pokazatelji nastavljeni su i ove godine, a ministar demografije u Vladi Hrvatske Ivan Šipić poručio je da najnoviji podaci ulivaju optimizam. Istakao je da Hrvatska treću godinu zaredom beleži rast broja stanovnika i da je prošle godine rođeno 410 dece više nego godinu ranije.

"Sigurno je da nam je, posle godina u kojima smo imali crnu statistiku i po pitanju iseljavanja i nataliteta, jer povezujemo i povratak ljudi iz inostranstva sa rađanjem dece, laknulo i da smo zadovoljni“, rekao je Šipić za Dnevnik Nove TV.

Dodao je da se pozitivan trend nastavio i ove godine.

"Činjenica da je rođeno 410 dece više daje nam nadu, a taj trend se nastavio i u 2026. godini, jer za prvih šest meseci imamo gotovo 700 novorođene dece više, što je dvostruko više nego tokom cele prošle godine“, rekao je ministar.

Subvencije za višečlane porodice

Šipić je najavio novu demografsku meru namenjenu velikim porodicama. Država će, kako je rekao, sufinansirati kupovinu automobila sa sedam sedišta za porodice koje imaju četvoro ili više dece.

"Automobili sa sedam sedišta za porodice koje imaju četvoro i više dece biće nova mera. Sufinansiraćemo kupovinu sa do 15.000 evra“, istakao je Šipić i dodao da će postojati i određeni dohodovni cenzus.

Detalji ove mere trebalo bi da budu predstavljeni nakon poslednje sednice Vlade pre letnje pauze.

"Našim porodicama koje su planirale da na jesen kupe automobil poručujem da se malo strpe, jer će im ova ušteda biti od velike koristi“, rekao je ministar za Dnevnik Nove TV.

Više državnih mera pomoći građanima

Naglasio je da je reč o jednoj u nizu mera kojima Vlada želi da olakša život porodicama.

"Pristupačno stanovanje, poreske olakšice, zdravstvo, vrtići i školstvo – to su mere na kojima radimo kroz sve resore. Zato je važno da ovo novo Ministarstvo ima koordinacionu ulogu“, rekao je.

Osvrnuo se i na podatke o rastu broja abortusa, ocenivši ih zabrinjavajućim.

"Taj broj je poguban i tužan. Znamo da je abortus veliki problem u Hrvatskoj, ali i širom sveta i Evropske unije“, rekao je Šipić.

Dodao je da se poslednjih godina promenio trend i zaključio da je reč o "dubokoj rani hrvatskog društva“.