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Država je za 2026. godinu izdvojila 300 miliona dinara za podelu 30.000 turističkih vaučera, od kojih svaki vredi po 10.000 dinara.Pravo na korišćenje ove subvencije imaju penzioneri, nezaposleni, osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju, ratni vojni invalidi, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kao i zaposleni čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Veliko interesovanje za turističke vaučere postoji kako među građanima, tako i među ugostiteljima, zbog čega su prethodnih godina zabeleženi različiti pokušaji zloupotrebe. Iz tog razloga uvedene su dodatne mere bezbednosti, pa će ovogodišnji proces podele, pored velikih redova ispred pošta, pratiti i Bezbednosno-informativna agencija.

Nove kontrole imaju za cilj da spreče korišćenje vaučera od strane drugih članova porodice, njihovu eventualnu preprodaju, kao i situacije u kojima ugostitelji prijavljuju veći broj vaučera nego što im to dozvoljavaju smeštajni kapaciteti. Upravo takve nepravilnosti uočene su tokom prethodnih godina.

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- Poučeni tom iskustvom, mi smo 2025. godine uradili jedno softversko rešenje gde je start za podelu vaučera bio, svi kompjuteri su bili blokirani do osam ujutru. U osam su tada bili uključeni kompjuteri i u 8.56, za 56 minuta, podeljeno je 30.000 vaučera, tako da nije mogao nijedan vaučer da bude podeljen ako čovek nije došao da sačeka - rekao je za direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković.

Postupak prijave za ostvarivanje popusta od 10.000 dinara na odmor podrazumeva nekoliko koraka. Potrebno je obezbediti potvrdu o rezervaciji smeštaja, važeći lični dokument i odgovarajući dokaz o statusu, poput penzionog čeka, potvrde o zaradi ili potvrde o studiranju. Prijava se podnosi lično na šalterima Pošte Srbije, najkasnije 30 dana pre planiranog putovanja.

Prednost prilikom dodele turističkih vaučera imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi iznos od 80.000 dinara.

Subvencije za odmor mogu da koriste penzioneri, osobe starije od 65 godina koje nisu penzioneri, zaposleni sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara, nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, studenti, korisnici socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, kao i nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

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Najtraženije destinacije

Prema podacima Ministarstva turizma, turistički vaučeri doprinose razvoju turizma u krajevima koji tokom godine imaju manji broj posetilaca. Među destinacijama koje građani najčešće biraju već godinama nalaze se Sokobanja, Vrnjačka Banja, Zlatibor, Tara, Vrdnik i Zlatar.

Ministar turizma i omladine Huesim Memić kaže za Euronews Srbija da je sve više starijih ljudi koji koriste vaučere za seoska turistička domaćinstva.

- Mi smo od pre tri godine imali 690 neregistrovanih, sada imamo preko 2.000 registrovanih seoskih turističkih domaćinstava. Vidim sad da se ide i u centralnu Srbiju, u južni deo Srbije, i jedan deo njih koristi i ka Staroj planini. Skoro dve trećine vaučera se potroši u Sokobanji - rekao je on za Euronews Srbija.

Građani vaučer mogu da iskoriste za boravak od najmanje pet noćenja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na zvaničnoj listi resornog ministarstva.

U slučaju da je prijava uredno popunjena, kompletna i da još postoje raspoloživa sredstva, vaučer će korisnicima biti dostavljen preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.