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Ministar finansija Siniša Mali podelio je utiske nakon što je u Vladi Srbije ugostio delegaciju Republike San Marino, sa kojom je razgovarao o njihovom potencijalnom učešću na najvećem međunarodnom događaju u istoriji naše zemlje. Kako je ministar naglasio, dugogodišnja tradicija San Marina na svetskim izložbama od velikog je značaja za Srbiju, koja je potpuno posvećena cilju da Ekspo 2027 otvori nove razvojne mogućnosti i dodatno ojača međunarodna partnerstva.

- Danas sam, zajedno sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević, koja je i komesar Expo 2027 Beograd, imao zadovoljstvo da u Vladi Srbije ugostim ministra turizma Republike San Marino Federika Pedinija Amatija i njegovu delegaciju.

Razgovarali smo o potencijalnom učešću San Marina na Ekspu 2027, najvećem međunarodnom događaju koji će Srbija organizovati u svojoj istoriji.

Predstavili smo naše planove, potencijale i mogućnosti koje ova izložba donosi svim zemljama učesnicama.

Posebno nam znači bogato iskustvo San Marina na međunarodnim izložbama. Njihovo znanje i dugogodišnja tradicija učešća na svetskim i specijalizovanim izložbama za nas su dragoceni, jer smo potpuno posvećeni organizaciji Ekspa.

Već danas imamo potvrđeno učešće 142 zemlje i medjunarodne organizacije, a naredne godine ceo svet će biti u Beogradu. Ponosan sam što smo Ekspo vratili u Evropu i što imamo priliku da svetu pokažemo koliko je Srbija napredovala.

Verujem da će Ekspo 2027 dodatno ojačati međunarodna partnerstva, otvoriti nove razvojne mogućnosti i predstaviti Srbiju kao modernu, uspešnu i inovativnu zemlju. Očekujemo i nadamo se da će i San Marino biti deo spektakla - napisao je ministar na svom instagram profilu.