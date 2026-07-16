Slušaj vest

Sa samo 23 godine napustio je Italiju i preselio se na drugi kraj sveta u potrazi za boljim prilikama. Tada je ostavio tek započetu karijeru u banci i odlučio da okuša sreću u Australiji, gde je prihvatio posao u rudarskom sektoru. Tri godine kasnije kaže da svoju odluku ne smatra greškom, jer danas zarađuje oko 2.130 evra neto nedeljno.

Reč je o 26-godišnjem Taitu Vestu iz Vićence, koji je svoju životnu priču ispričao italijanskim medijima. Kako je objasnio, bio je svestan da bi i u Italiji mogao da napreduje, ali je smatrao da bi za ozbiljniji profesionalni uspeh bilo potrebno mnogo vremena. Upravo ga je to navelo da potraži novu priliku daleko od domovine.

Nije otišao zbog rudnika, ali ga je život odveo u potpuno drugom pravcu

Kada je stigao u Australiju, Tait Vest nije planirao da radi u rudniku. Razmišljao je o zaposlenju u banci ili ugostiteljstvu, ali mu se ubrzo ukazala prilika koju nije želeo da propusti.

Početak nije bio nimalo lak. Radio je najjednostavnije poslove, uključujući čišćenje i pripremu kafe, a zauzvrat su mu bili obezbeđeni smeštaj i hrana. Međutim, zahvaljujući trudu i stečenom iskustvu, postepeno je napredovao.

Danas radi kao pomoćnik mehaničara u rudarskoj oblasti Pilbara, gde učestvuje u održavanju mašina koje se koriste za eksploataciju zlata i gvozdene rude.

Iako njegov ugovor predviđa smene od 12 sati, Vest tvrdi da u praksi efektivno radi između šest i sedam sati dnevno.

Počeo je sa 1.500 evra nedeljno, a danas zarađuje više od 2.100 evra

Kada je tek počeo da radi u rudarskom sektoru, njegova plata iznosila je između 1.500 i 1.600 evra neto nedeljno. Danas prima oko 2.130 evra neto svake nedelje.

Prema njegovim rečima, troškovi života u Australiji nisu mnogo veći nego u Italiji. Kako kaže, cene su više za svega desetak odsto u odnosu na njegovu domovinu.

Vest je opisao i kako izgleda svakodnevni život u rudarskim naseljima, koja su, prema njegovim rečima, daleko od predstave o skromnim radničkim barakama usred pustinje.

U tim naseljima postoje prodavnice, teretane, sportski tereni i brojni drugi sadržaji namenjeni radnicima. Pored toga, svaki zaposleni ima svoju sobu sa kupatilom.

Veće plate, ali i velika udaljenost od porodice

Vest je ukazao i na razliku između uslova rada u Australiji i Italiji. Prema njegovim rečima, minimalna satnica u Australiji znatno je viša nego u Italiji, gde se, kako tvrdi, i dalje često dešava da zaposleni rade prekovremeno bez dodatne naknade.

Ipak, život daleko od kuće ima i svoju cenu. Najteže mu pada odvojenost od porodice i činjenica da propušta važne trenutke sa najbližima.

Njegova porodica u početku nije podržavala odluku da ode u Australiju. Smatrali su da nema dovoljno razloga da napusti Italiju i započne novi život hiljadama kilometara daleko. Međutim, vremenom su promenili mišljenje kada su videli da je Tait zadovoljan svojim poslom i novim načinom života.

Pored rada u rudarskom sektoru, pokrenuo je i sopstvenu agenciju koja pomaže Italijanima da pronađu posao i započnu novi život u Australiji.