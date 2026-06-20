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Strah od odbijanja, želja da ne ostave utisak osobe koja traži previše ili bojazan da bi mogli da izgube ponudu često sprečavaju zaposlene da postave najvažnije pitanje – postoji li prostor za bolju ponudu.

Stručnjaci za kompenzacije ističu da je prvi korak jednostavniji nego što većina misli: dovoljno je pitati da li postoji mogućnost za poboljšanje ponude. Čak i ovakav neutralan pristup može otvoriti vrata za bolje uslove.

Prvo saznajte kolika je tržišna vrednost vaše pozicije

Pre bilo kakvog razgovora potrebno je istražiti kolike su plate za slične pozicije, nivo iskustva i industriju u kojoj radite. Pregovori zasnovani na konkretnim podacima imaju mnogo veću težinu od ličnih procena.

Ne gledajte samo osnovnu platu

Ukupna kompenzacija može uključivati bonuse, akcije kompanije, dodatne benefite, fleksibilno radno vreme ili mogućnost revizije plate u budućnosti. Zato je važno razumeti celu ponudu, a ne samo iznos koji piše u ugovoru.

Postavite prava pitanja

Razgovor za posao Foto: Shutterstock

Umesto da odmah iznesete svoju cifru, korisno je saznati kako je kompanija formirala ponudu, gde se ona nalazi u okviru predviđenog platnog opsega i šta je uključeno u paket kompenzacije.

Pregovarajte hladne glave

Stručnjaci savetuju da se pregovori vode pisanim putem, kada je to moguće. E-mail daje više vremena za razmišljanje i omogućava jasnije formulisanje zahteva, bez pritiska razgovora uživo.

Ne budite agresivni

Pregovaranje nije sukob između kandidata i poslodavca. Najbolje rezultate obično donose profesionalnost, iskrenost i pokazivanje entuzijazma za poziciju.

Ne iznosite iznos prerano

Ako prerano kažete koliku platu očekujete, postoji rizik da tražite manje nego što je kompanija spremna da ponudi – ili više od njenog budžeta. Zbog toga stručnjaci savetuju da se razgovor o konkretnom iznosu vodi tek kada imate više informacija.

Pregovori su deo profesionalnog odnosa

Način na koji pregovarate postavlja ton buduće saradnje. Dobro pripremljen, argumentovan i miran pristup pokazuje profesionalnost i razumevanje poslovnog sveta.