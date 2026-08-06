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Isplata jednokratne državne pomoći iz novog paketa ekonomskih mera počeće u septembru, a pomoć će dobiti penzioneri, korisnici socijalnih davanja, korisnici dečjeg dodatka, borci i punoletni građani.

Iako su datumi isplate i iznosi za sve kategorije korisnika poznati, za deo građana još nisu objavljeni svi tehnički detalji o tome na koji način će novac biti isplaćen. Za pojedine kategorije način isplate može se zaključiti na osnovu sistema preko kojeg već ostvaruju svoja prava, dok se za korisnike Akcionarskog fonda i dalje čeka zvanično objašnjenje.

Penzioneri novac dobijaju na isti način kao i penziju

Najveći broj korisnika obuhvaćenih paketom mera jesu penzioneri. Kako je najavio ministar finansija Siniša Mali, oni će nakon redovne isplate penzija, koja će biti realizovana 2, 5. ili 10. septembra, u zavisnosti od kategorije penzionera, 14. septembra dobiti i jednokratnu pomoć države.

Kada je reč o načinu isplate, očekuje se da će penzioneri jednokratnu pomoć dobiti preko sistema kojim već primaju penziju. To znači da bi korisnicima koji penziju primaju preko banke sredstva trebalo da budu uplaćena na račun, dok bi oni koji penziju dobijaju putem pošte pomoć trebalo da prime na isti način. Konačan tehnički model isplate potvrdiće nadležne institucije.

Za ovu kategoriju građana nije potrebna nikakva prijava niti podnošenje zahteva.

Korisnici socijalne pomoći

Istog dana, 14. septembra, jednokratnu pomoć od 25.000 dinara dobiće i korisnici novčane socijalne pomoći.

Pošto se ova davanja već isplaćuju preko postojećeg sistema Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, očekuje se da će jednokratna pomoć biti realizovana preko sistema kojim korisnici već ostvaruju svoja prava. Detaljan način isplate biće poznat nakon zvaničnih uputstava nadležnih institucija. Ni za ovu grupu građana nije najavljena posebna procedura niti prijavljivanje.

Korisnici dečjeg dodatka

Pravo na jednokratnu pomoć od 25.000 dinara imaju i korisnici dečjeg dodatka.

S obzirom na to da se dečji dodatak već isplaćuje preko sistema nadležnih institucija, očekuje se da će i ova pomoć biti isplaćena kroz postojeći sistem.

Do sada nije objavljena nijedna informacija koja ukazuje da će korisnici morati da podnose nove zahteve ili dostavljaju dodatnu dokumentaciju.

Borci

Jednokratnu pomoć od 10.000 dinara dobiće i borci.

Kao i kod ostalih kategorija koje već ostvaruju određena prava od države, očekuje se da će isplata biti realizovana preko postojećeg sistema evidencije korisnika. Za sada nije objavljeno da će biti potrebna posebna prijava ili promena podataka.

Na osnovu svega što je do sada saopšteno, ne očekuje se posebna prijava ni za jednu od kategorija obuhvaćenih ovim paketom mera.

Penzioneri, korisnici socijalne pomoći, korisnici dečjeg dodatka i borci već se nalaze u evidencijama nadležnih institucija, pa se očekuje da će isplate biti realizovane automatski.

Građani koji imaju pravo na sredstva iz Akcionarskog fonda

Najviše pitanja trenutno se odnosi na punoletne građane, jer će upravo njima isplata početi nekoliko dana kasnije, odnosno 22. septembra.

Svaki korisnik iz ove kategorije dobiće po 6.000 dinara, dok će zbog naslednog prava pojedini građani imati pravo na 12.000 ili čak 18.000 dinara.

Međutim, za sada nije zvanično saopšteno na koji račun će sredstva biti uplaćena, da li putem namenskih računa, odnosno računa koji su ranije korišćeni za isplate sredstava iz Akcionarskog fonda ili za pojedine prethodne državne pomoći.

Važno je naglasiti da još uvek nije potvrđeno da će upravo neki od ovih modela biti primenjen i u ovoj isplati. Penzioneri, korisnici socijalne pomoći, korisnici dečjeg dodatka i borci već se nalaze u evidencijama nadležnih institucija, zbog čega se očekuje da neće biti potrebno dodatno prijavljivanje. Ipak, konačan način realizacije isplate zavisi od tehničkih uputstava koja će objaviti nadležni organi.