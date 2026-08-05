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Na obroncima Kopaonika, na više od 680 metara nadmorske visine, nalazi se jedno od najneobičnijih mesta u Srbiji - Lukovska Banja. Poznata je po čak 37 izvora termomineralne vode, čistom planinskom vazduhu i netaknutoj prirodi, ali ono što je čini posebnom nisu samo lekoviti izvori, već i brojne legende koje se već vekovima ispredaju oko ovog mesta.

Meštani će vam reći da ovde nisu dolazili samo obični ljudi u potrazi za zdravljem, već i srpski vladari. Najpoznatija legenda vezana je za kralja Stefana Uroša II Milutina, po kome danas jedno od najpoznatijih kupatila u banji nosi ime.

Kralj Milutin i banja koja čuva srednjovekovne tajne

Prema narodnom predanju, kralj Milutin je tokom svojih putovanja često boravio u ovom kraju. Posle dugih vojnih pohoda i napornih državničkih obaveza, navodno je dolazio upravo u Lukovsku Banju kako bi se oporavio u toplim izvorima.

Legenda kaže da su tadašnji monasi i lekari dobro poznavali blagotvorno dejstvo mineralne vode, pa su preporučivali kralju kupanje u prirodnim bazenima čija temperatura na pojedinim izvorima dostiže i više od 60 stepeni Celzijusa.

U znak sećanja na ovu priču danas postoji Milutinovo kupatilo, jedan od simbola Lukovske Banje. Iako istorijski izvori ne mogu sa sigurnošću da potvrde svako detalje narodnog predanja, činjenica je da je ovaj kraj bio poznat još u srednjem veku i da su ga koristili stanovnici tadašnje Srbije.

Suze Simonide - izvor koji krije najlepšu ljubavnu priču

Jedno od najposećenijih mesta u banji jeste izvor Suze Simonide.

Naziv je dobio po vizantijskoj princezi Simonidi, supruzi kralja Milutina. Prema legendi, mlada kraljica je tokom boravka u ovom kraju plakala zbog razdvojenosti od svoje porodice i rodnog Carigrada. Njene suze, kaže predanje, pretvorile su se u izvor iz kojeg i danas izvire bistra voda.

Druga verzija priče govori da su njene suze bile radosnice i izraz sreće nakon što je u lekovitoj vodi pronašla olakšanje i mir.

Bez obzira kojoj verziji verujete, izvor je danas nezaobilazna tačka za sve posetioce.

Sveti Sava i planinske staze

Lukovska Banja povezuje se i sa Svetim Savom.

Kroz okolne šume prolaze uređene pešačke rute poznate kao Staze Svetog Save, koje vode do vidikovaca, izvora i mesta za odmor. Prema narodnom predanju, Sveti Sava je prolazio ovim krajem obilazeći manastire i narod, a na pojedinim mestima se, kako kažu meštani, zaustavljao da odmori.

Danas ove staze predstavljaju jednu od najvećih atrakcija za ljubitelje prirode, jer vode kroz guste bukove i četinarske šume, pored planinskih potoka i brojnih izvora.

Čak 37 termomineralnih izvora

Lukovska Banja spada među banje sa najvećim brojem termomineralnih izvora u Srbiji.

Temperatura vode kreće se od oko 22 do čak 68 stepeni Celzijusa, što je svrstava među najtoplije prirodne izvore u zemlji.

Voda je bogata mineralima i koristi se u balneoterapiji već decenijama.

1/6 Vidi galeriju Lukovska banja mesto gde su se odmarali srpski kraljevi Foto: Printscreen, Youtube/Urukalo, T.S

Lekari je najčešće preporučuju kod:

reumatskih oboljenja

degenerativnih promena na zglobovima i kičmi

povreda kostiju i mišića

stanja nakon preloma i operacija

problema sa perifernom cirkulacijom

pojedinih neuroloških oboljenja

hroničnog stresa i iscrpljenosti.

Uz terapije u vodi, veliki značaj ima i planinska klima, zbog koje je vazduh izuzetno čist, sa prijatnim letnjim temperaturama koje su znatno niže nego u gradovima.

Kako stići iz Beograda?

Iz Beograda do Lukovske Banje ima oko 290 kilometara.

Najbrži put vodi auto-putem Miloš Veliki do Pojata, zatim preko Kruševca, Blaca i Kuršumlije do Lukova. U zavisnosti od saobraćaja, put traje između tri i po i četiri sata.

Do banje se može stići i autobusom preko Kuršumlije, odakle lokalni prevoz i taksi povezuju putnike sa banjom.

Koliko košta odmor?

Lukovska Banja važi za jednu od najpovoljnijih banja u Srbiji.

Cene smeštaja u privatnoj režiji se može pronaći već od oko 1.500 do 2.500 dinara po osobi, dok se apartmani za dve osobe uglavnom izdaju po cenama između 3.000 i 6.000 dinara za noć, u zavisnosti od lokacije, opremljenosti i perioda godine.

Foto: T.S

U restoranima se mogu probati domaći specijaliteti Toplice - jagnjetina ispod sača, pite, domaći sirevi i pastrmka, a kompletan ručak najčešće košta između 900 i 1.500 dinara.

Banja koja nudi mir

Za razliku od najpoznatijih turističkih centara, Lukovska Banja i dalje je sačuvala ono što mnogi danas traže – mir. Nema velikih gužvi, glasne muzike ni urbanog haosa. Umesto toga, ovde vas bude šum planinskih potoka, miris borova i para koja se u hladnim jutrima podiže iz toplih izvora.

Možda upravo zato nije slučajno što se vekovima prepričava da su ovde odmor tražili kraljevi, monasi i putnici. Da li je kralj Milutin zaista provodio dane u ovoj banji ili je to samo legenda nikad nećemo saznati. Ali, jedno je sigurno Lukovska Banja i danas ostavlja utisak mesta na kojem vreme sporije prolazi, a priroda i lekovita voda zajedno stvaraju osećaj mira zbog kog se posetioci iznova vraćaju.