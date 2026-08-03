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Žene u Srbiji poslednjih godina masovno odlaze na laserske tretmane uklanjanja dlačica, privučene pristupačnim cenama i agresivnim marketinškim kampanjama na društvenim mrežama. Međutim, dok je potražnja na tržištu dostigla svoj istorijski vrhunac, iza kulisa se odvija potpuno drugačija ekonomska drama - biznis estetskih salona i centara za epilaciju uveliko gubi trku sa profitabilnošću.

Nekadašnji zlatni rudnik lepote, gde se investicija u laserske aparate otplaćivala za svega nekoliko meseci, pretvorio se u visoko rizičnu tržišnu utakmicu sa izuzetno niskim maržama. Hiperprodukcija salona na svakom ćošku, drastičan pad cena tretmana i stalni skok fiksnih troškova poslovanja doveli su do toga da vlasnici radi opstanka moraju da rade sa višestruko većim obimom posla, pri čemu im na kraju meseca ostaje znatno manja zarada nego ikada pre.

mlada žena na epilaciji nausnica u kozmetičkom salonu Foto: Shutterstock

Kako se promenila matematika estetskih usluga

Da je situacija na terenu pretrpela tekstonski poremećaj potvrdili su nam i u sektoru usluga. Redakcija Kurira stupila je u kontakt sa renomiranim estetskim salonom na Vračaru kako bismo proverili kakva je realna finansijska računica iza ove popularne usluge.

"Ako uporedite cene od pre deset godina i ovo što imamo danas, to su dva potpuno različita sveta. Nekada je paket od nekoliko tretmana koštao kao prosečna platna plata u Srbiji i to je bio čist luksuz. Diodni i aleksandritni laseri bili su retkost, pa su saloni mogli da drže visoke cene. Danas je cena epilacije znatno niža nego pre deset godina, u pojedinim paketima i do tri puta jeftinija, dok su troškovi struje, zakupa lokala na atraktivnim lokacijama i plata radnika skočili u nebesa. Radimo sa znatno većim brojem klijenata da bismo pokrili osnovne troškove, pa je čista zarada po tretmanu drastično smanjena", rekla je za Kurir kozmetičarka iz jednog poznatog salona na Vračaru.

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Od ekskluzive do masovnog tržišta: Kako je tehnologija oborila cene

Glavni razlog za slom visokih cena epilacije leži u ekspanziji i dostupnosti same tehnologije. Pre jedne decenije, medicinski laseri najnovije generacije bili su izuzetno skupi, a njihova nabavka zahtevala je investicije od nekoliko desetina hiljada evra, što je automatski ograničavalo broj salona koji su mogli da ih priušte.

Sa razvojem kineske i turske proizvodnje estetske opreme, tržište su preplavili znatno jeftiniji diodni laseri i IPL aparati. Nabavna cena opreme drastično je pala, omogućivši stotinama novih preduzetnika da sa relativno malim početnim kapitalom otvore salon i ponude trajnu epilaciju, čime je započela nezaustavljiva spirala obaranja cena.

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Borba za svakog klijenta

S obzirom na to da je ponuda na tržištu ubrzo premašila potražnju, nastupio je agresivan cenovni rat. Sajtovi za grupnu kupovinu, popusti na društvenim mrežama i paket-ponude "celo telo za 10.000 dinara" postali su jedini način da novi saloni privuku klijente.

Ovakav cenovni stampedo doveo je do pojava niskih cena u kojima se pojedine regije nude po ceni od svega hiljadu ili dve hiljade dinara po tretmanu. Dok klijenti trljaju ruke zbog pristupačnosti, stručnjaci upozoravaju da tako niske cene često ne mogu da pokriju ni servisiranje aparata, amortizaciju i zamenu bljeskalica/sondi, a kamoli stručnu obuku osoblja.

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Prikriveni troškovi poslovanja: Amortizacija i zamena sondi unišatavaju maržu

Pored standardnih fiksnih troškova poput kirije na atraktivnim gradskim lokacijama i astronomskih računa za električnu energiju, najveći neprijatelj profitabilnosti salona za epilaciju jeste amortizacija opreme. Laserske sonde imaju ograničen vek trajanja, merljiv u broju ispaljenih impulsa.

Nakon što sonda potroši svoj predviđeni resurs, vlasnik je suočen sa troškom zamene koji se meri hiljadama evra. Kada se cena tretmana spusti ispod održivog nivoa, novac prikupljen od klijenata često nije dovoljan ni da pokrije kupovinu nove sonde, pa saloni upadaju u zamku poslovanja sa starom opremom smanjene efikasnosti.

Pritisak na plate i problem stručnog kadra

Smanjenje marži direktno se odrazilo i na zaposlene u ovoj industriji. Da bi održali poslovanje pozitivnim, saloni su prinuđeni da uštede prave na platama kozmetičara i tehničara, što dovodi do česte fluktuacije radne snage.

Kvalifikovani zdravstveni radnici i obučeni kozmetičari sve ređe pristaju na rad u salonima koji rade sa minimalnim maržama, pa na njihovo mesto neretko dolaze priučeni radnici sa brzim kursevima. To stvara dodatni rizik od nestručnog rukovanja aparatima, nastanka opekotina kod klijenata i konačnog narušavanja reputacije samog lokala.

Generalno gledano, tržište se trenutno nalazi u fazi konsolidacije gde mali igrači, pritisnuti niskim cenama i visokim troškovima, masovno zatvaraju svoje lokale ili preusmeravaju poslovanje na druge estetske usluge.

S druge strane, trku nastavljaju da vode veliki lanci sa više lokacija koji kroz masovnost ugovaraju jeftinije nabavke opreme i servisa, kao i dermatološke ordinacije i specijalizovane medicinske ustanove koje nude epilaciju vrhunskim medicinskim laserima po višim cenama, fokusirajući se na klijente kojima su bezbednost i stručnost ispred najniže cene.