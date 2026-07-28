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U cilju trajnog rešavanja problema saobraćajnih gužvi i unapređenja protoka vozila, Grad Beograd tokom predstojeće jeseni i zime pokreće novi ciklus kapitalnih infrastrukturnih projekata.

Fokus nadležnih gradskih institucija biće na rekonstrukciji ključnih čvorišta kroz izgradnju novih kružnih tokova na strateškim lokacijama širom prestonice, čime se nastavlja strateško opredeljenje modernizacije saobraćajne mreže.

Foto: beograd.rs

Osam kružnih tokova od Zemuna do Novog Beograda

Projekat koji predstavlja okosnicu novih saobraćajnih rešenja jeste izgradnja osam novih kružnih tokova na potezu od Pupinovog mosta u Zemunu do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić okarakterisao je ovaj kapitalni potez kao stvaranje "svojevrsnog novog unutrašnjeg magistralnog poluprstena", koji će znatno ubrzati saobraćaj u ovom delu grada.

Foto: Beoinfo

Novi kružni tokovi na ovoj dugoj trasi biće izgrađeni sukcesivno. Prvi objekat ovakvog tipa planiran je neposredno nakon prelaska Pupinovog mosta, dok će naredni biti smešten na raskrsnici sa Ugrinovačkom ulicom.

Saobraćajno rešenje se dalje nastavlja kružnim tokom na ukrštanju sa auto-putem za Novi Sad, a zatim i preko raskrsnica sa Ulicom Milana Rešetara, Megarskom i Ulicom Marka Čelebonovića.

Foto: Beoinfo

Završetak ovog poteza obuhvata izgradnju kružnih tokova na ukrštanju sa Surčinskom ulicom i, konačno, na raskrsnici sa Vojvođanskom.

Rasterećenje saobraćajnog čvora na Autokomandi

Značajan deo novog infrastrukturnog plana usmeren je na Autokomandu, jednu od najfrekventnijih i najkritičnijih saobraćajnih tačaka u prestonici. Kako bi se smanjila zadržavanja vozila, posebno izražena tokom jutarnjih i popodnevnih špiceva, predviđena je izgradnja dva strateški važna kružna toka.

Foto: Beoinfo

Prvi će biti formiran na spoju Južnog bulevara i Ustaničke ulice. Predmetna lokacija je izuzetno kompleksna jer se na njoj, pored visokog intenziteta putničkog saobraćaja, ukršta i veliki broj linija javnog gradskog prevoza. Drugi kružni tok na potezu Autokomande predviđen je na samom spoju Bulevara Franše D'Eperea i Bulevara oslobođenja, što bi trebalo da omogući znatno efikasnije ulivanje i izlivanje vozila.

Unapređenje protoka saobraćaja na Novom Beogradu

Foto: Beoinfo

Pored formiranja velikog magistralnog "poluprstena", opština Novi Beograd biće obuhvaćena dodatnim saobraćajnim rešenjima. U Ulici Omladinskih brigada, koja predstavlja jedan od najvažnijih i najprometnijih koridora u ovom delu grada, projektovana je izgradnja još dva nova kružna toka.

Foto: Beoinfo

Prvi kružni tok u pomenutoj saobraćajnici planiran je na raskrsnici sa Bulevarom heroja sa Košara, dok će se drugi nalaziti u neposrednoj blizini, na raskrsnici sa Bulevarom Milutina Milankovića. Uz ova kapitalna čvorišta, zvanični planovi obuhvataju i izgradnju kružnog toka koji će biti pozicioniran u zoni Odbojkaškog centra.