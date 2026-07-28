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Cirih je postao drugi najskuplji grad na svetu za najbogatije stanovnike, odmah iza Singapura, pošto je jačanje švajcarskog franka dodatno povećalo troškove života izražene u američkim dolarima, pokazuje danas objavljeni indeks životnog standarda za bogate pojedince banke "Julius Ber".

Švajcarski grad je na listi napredovao za tri mesta u odnosu na prošlu godinu, prenosi Svis info.

Indeks ne meri klasične troškove života prosečnog stanovnika, već cenu luksuznog životnog standarda za ljude sa velikim prihodima i imovinom, fokusiran je na cene luksuznih nekretnina i automobila, privatnog školovanja i zdravstvenih usluga, vrhunskih restorana ili biznis klase avionskih karata, kao i drugih nadstandardnih izdataka.

U Cirihu su, prema istraživanju, posebno skupi nekretnine, bicikli, luksuzne torbe, zdravstvene usluge, laserska korekcija vida i spa tretmani.

S druge strane, privatno obrazovanje je u Cirihu relativno pristupačnije u poređenju sa drugim svetskim centrima za bogate.

Na prvom mestu liste ostao je Singapur, gde visoke cene nekretnina, automobila i snažna valuta najviše doprinose skupom životu za imućne pojedince.

Među tri najskuplja grada našao se i Monako, dok su četvrti i peti bili Hongkong i London.

Prema istraživanju, troškovi života bogatih ljudi širom sveta porasli su u proseku za oko 10 odsto u dolarima tokom prethodne godine, pod uticajem inflacije i promena deviznih kurseva.

Podaci za indeks prikupljeni su do kraja februara 2026, a istraživanje je završeno početkom marta, tako da uticaj kasnijeg sukoba na Bliskom istoku i njegovih posledica po tržišta energije nije uključen u rezultate.