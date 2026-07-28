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Od sredine avgusta, tačnije od 12. avgusta, u Evropskoj uniji stupaju na snagu značajne zakonske promene. Počinju da se primenjuju dve važne direktive čiji je glavni cilj drastično smanjenje otpada, zaštita životne sredine i veća prava potrošača.

Promene će osetiti svi od malih porodičnih internet prodavnica i startap kompanija do najvećih proizvođača kućnih aparata i potrošačke elektronike.

1. Nova uredba EU o ambalaži (PPWR)

Nova evropska uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) postaje obavezna od 12. avgusta, a njen cilj je smanjenje količine plastičnog i kartonskog otpada.

Ko je obuhvaćen? Sve kompanije koje pakuju, šalju, uvoze ili prodaju proizvode, uključujući i najmanje internet prodavnice.

Kraj "slanju vazduha": Zabranjuje se korišćenje prevelikih kutija za male proizvode, kao i prekomerna upotreba zaštitnih materijala prilikom pakovanja.

Ekološki dizajn: Ambalaža mora da bude projektovana tako da može u potpunosti i lako da se reciklira, uz jednostavno razdvajanje različitih materijala.

Postepena primena: Iako uredba stupa na snagu u avgustu, njena primena će biti postepena. Najveće promene koje se odnose na proizvodnju materijala i dizajn ambalaže uvodiće se u fazama do 2028. i 2030. godine, kako bi proizvođači imali dovoljno vremena da se prilagode.

2. Zakonsko pravo na popravku

Druga važna promena odnosi se na direktivu EU o pravu na popravku. Rok da države članice usklade svoje zakone istekao je 31. jula 2026. godine, a od 1. avgusta ova pravila počinju u potpunosti da se primenjuju u praksi.

Ko je obuhvaćen? Proizvođači kućnih aparata, poput veš-mašina i frižidera, proizvođači potrošačke elektronike, kao što su pametni telefoni i televizori, ali i sami kupci.

Nova obaveza za proizvođače: Proizvođači će po zakonu morati da obezbede rezervne delove i tehničke uslove za popravku uređaja znatno duže od trajanja garantnog roka.

Ekonomski i ekološki efekat: Cilj ovih pravila je značajno smanjenje elektronskog otpada. Potrošači će imati zakonom zagarantovanu mogućnost da uređaje poprave po prihvatljivijoj ceni, umesto da zbog manjeg kvara budu primorani da kupuju nove i znatno skuplje uređaje.

Biznis Kurir/Fenix.de

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