U Fejsbuk grupi Majstori prevaranti poslednjih dana pojavilo se više objava koje, prema navodima oštećenih, opisuju slučaj prevare u kojem je majstor za grejanje od jedne porodice u Istri uzeo novac za kompletnu kotlarnicu i prateću opremu, ali nije realizovao dogovorene radove.

Kako tvrde, sve je počelo uobičajenim dogovorom i izlaskom majstora na teren, nakon čega je klijentima saopštio da je obezbedio svu potrebnu opremu i da je narudžbina u toku. Porodica je zatim uplatila dogovoreni iznos, a majstor im je potvrdio da je roba naručena i plaćena, uz dogovor o početku radova.

Nakon toga usledio je niz odlaganja i različitih opravdanja. Iz objavljenih poruka vidi se da je majstor navodio razne razloge za kašnjenje, od nedostatka opreme i angažovanja na drugim poslovima, do bolesti i problema sa isporukom. Klijentima je više puta obećavao dolazak i završetak radova, ali, prema njihovim tvrdnjama, ni oprema ni majstor nikada nisu stigli na dogovorenu adresu.

Kada su posle dužeg čekanja zatražili povraćaj novca, majstor je, kako navode, pristao na refundaciju i najavio uplatu u kratkom roku. Ipak, novac nije vraćen, već su usledile nove poruke sa dodatnim objašnjenjima i odlaganjima. Prema objavljenoj komunikaciji, situacija je eskalirala nakon što su klijenti najavili prijavu policiji. Tada je majstor priznao da je novac potrošio u druge svrhe i zatražio dodatno vreme, uz obećanje da će dug izmiriti. U jednoj od poruka navodi i da je, kako sam tvrdi, na sličan način oštetio više osoba i da planira prodaju imovine kako bi vratio dugovanja.

Ovaj slučaj izazvao je veliko interesovanje korisnika društvenih mreža, a mnogi objavljene poruke vide kao upozorenje na česte prevare u građevinskim i instalaterskim poslovima, naročito kada se materijal plaća unapred bez čvrstih garancija. Oštećeni ističu da su slučaj prijavili nadležnim institucijama, dok stručnjaci naglašavaju da su pisani ugovori, provera referenci i jasno definisani rokovi ključni za zaštitu klijenata u ovakvim situacijama.