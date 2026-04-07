Vođen logikom da je dug bolje što pre otplatiti, jedan Beograđanin odlučio je da stambeni kredit od 116.000 evra uzme na svega devet godina, što je rezultiralo mesečnom ratom od 1.305 evra. Iako na papiru ovo znači drastično manju ukupnu kamatu isplaćenu banci, realnost na terenu donela je neočekivan psihološki i finansijski pritisak.

Sa mesečnim primanjima od oko 300.000 dinara i dodatnim pasivnim prihodom, ovaj korisnik Reddita se našao u situaciji koju mnogi nazivaju "bogataš bez gotovine". Nakon opremanja stana, njegova ušteđevina iznosi nula dinara, a visoka rata mu ostavlja malo prostora za ponovnu akumulaciju novca.

- Psihološki mi se čini sporo dok dovedem ušteđevinu na neki nivo... Osećam mali pritisak bez ikakve štednje - priznaje on u svojoj objavi.

Zašto je likvidnost važnija od kamate

Glavni problem kod kratkoročnih kredita sa visokim ratama nije matematika, već nedostatak dostupnog kapitala. U svetu investicija, likvidnost je ključna. Ako vam rata odnosi skoro polovinu prihoda, vi ste samo jedan nepredviđeni događaj udaljeni od ozbiljne krize.

Stručnjaci i oni sa iskustvom kada su u pitanju krediti ističu da je strategija "maksimalnog roka" često isplativija.

- Stambeni kredit se uzima na što duži vremenski rok, pa puštaš da vremenom inflacija radi u tvoju korist - glasi jedan od najpopularnijih saveta. Logika je jednostavna, 1.300 evra danas vredi mnogo više nego što će tih istih 1.300 evra vredeti za 15 ili 20 godina, dok će vaša plata verovatno rasti u skladu sa inflacijom.

Refinansiranje kao izlaz

U trenutnoj ekonomskoj klimi 2026. godine, gde su kamatne stope i dalje podložne promenama zbog globalnih kretanja, opcija refinansiranja postaje ključna. Korisnik koji je prošao sličnu proceduru savetuje prelazak na duži rok sa fiksnom kamatnom stopom:

- Refinansiraj kredit. Imaš u nekoliko banaka fiksnu kamatnu stopu na 20 godina... ovo ti savetujem ne samo da bi imao više da uštediš, već zato što ti je to finansijski isplativije dugoročno.

Produženjem roka sa 9 na 20 godina, rata bi mogla pasti sa 1.305 evra na podnošljivijih 600-700 evra. Razlika od 600 evra mesečno nije samo novac, to je dodatna sloboda u troškovima. Taj novac se može uložiti u berzu, zlato ili investicione fondove gde je prinos često veći od kamate koju plaćate banci.

Prevremena otplata

Zajednica na Redditu predlaže još jedan trik, uzmite kredit na najduži mogući period da biste imali nisku obaveznu ratu, ali ga "kratite" sami kada imate viška novca.

- Ako ti je stalo do manje kamate, a imaš viška sredstava, 'kratiš' ga svake godine - savetuju korisnici. Prema zakonu, većina banaka dozvola prevremenu otplatu do 1.000.000 dinara godišnje bez ikakvih penala. Na taj način, vi zadržavate likvidnost, a istovremeno smanjujete glavnicu i ukupnu kamatu kada god ste u prilici.