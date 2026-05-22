Slušaj vest

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici niz dokumenata neophodnih za rad državnih institucija i organa, među kojima su i dve uredbe o dodeli bespovratnih sredstava za podršku razvoju privrednih aktivnosti i dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama.

Uredbom o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za podršku razvoju privrednih aktivnosti u seoskim sredinama na teritoriji Srbije za 2026. godinu obezbeđena su sredstva u iznosu od 40 miliona dinara.

Ova sredstva namenjena su preduzetnicima iz različitih delatnosti koje su potrebne za normalno funkcionisanje sela, kao i za unapređenje proizvodnje i razvoj ruralnih područja.

Usvojena je i Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za podršku razvoju dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama za 2026. godinu, kojom je predviđeno gotovo 80 miliona dinara, tačnije 79.770.000 dinara.

Cilj ove mere jeste unapređenje zaštite seoskog stanovništva od požara i drugih vanrednih situacija, kao i jačanje kapaciteta dobrovoljnih vatrogasnih društava širom Srbije.