Kompanija WMG organizuje konferenciju „Biznis i ljudi“, koja će biti održana 2. juna 2026. godine s početkom u 10 časova u Privrednoj komori Srbije u Beogradu i koja će okupiti predstavnike kompanija, institucija i stručne javnosti iz regiona s ciljem otvaranja dijaloga o ključnim izazovima tržišta rada i budućnosti rada na Zapadnom Balkanu.

U fokusu konferencije biće razvoj ljudskog kapitala, unapređenje veština zaposlenih i digitalna transformacija rada, kao i izazovi s kojima se kompanije širom regiona sve intenzivnije suočavaju usled nedostatka radne snage, migracija mladih i rastuće konkurencije za kvalifikovane kadrove. Razgovorima o trendovima koji oblikuju savremeno tržište rada, konferencija će otvoriti pitanja kako kompanije mogu da privuku, razviju i zadrže talente, na koji način nove tehnologije menjaju organizaciju rada i koje su ključne veštine budućnosti neophodne za održiv rast i konkurentnost privrede Zapadnog Balkana. Poseban fokus biće stavljen na razmenu konkretnih iskustava i primera dobre prakse iz kompanija i institucija koje već uspešno odgovaraju na izazove savremenog poslovanja i transformacije tržišta rada.

Kroz panel-diskusije i stručne prezentacije biće razmatrane teme saradnje privrede i obrazovnog sistema, razvoja novih kompetencija zaposlenih, primene digitalnih alata u upravljanju ljudskim resursima i prilagođavanja poslovanja savremenim tehnološkim promenama.