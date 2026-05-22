Dok se domaće tržište rada već godinama suočava sa nedostatkom zaposlenih u mnogim sektorima, jedno zanimanje poslednjih godina doživelo je pravi finansijski procvat - profesionalni kuvari i šefovi kuhinja danas u Srbiji zarađuju više nego pojedini IT stručnjaci.

U vrhunskim restoranima, posebno u Beograd, iskusni šefovi kuhinja mogu da zarade i do 3.000 evra mesečno, što je donedavno bilo gotovo nezamislivo za ugostiteljski sektor.

Do visoke plate bez fakultetske diplome

Veliko interesovanje za ovaj posao među mladima dodatno raste jer za visoku zaradu nije potrebna fakultetska diploma, već znanje, praksa, brzina i talenat u kuhinji.

Kuvar priprema hranu u kuhinji

Poslodavci danas više nego ikada traže kvalitetne kuvare, a zbog manjka radne snage primorani su da nude znatno veće plate kako bi zadržali radnike.

Visoka zarada, ali i ogromna cena

Ipak, posao profesionalnog kuvara nosi i veliku fizičku i psihičku iscrpljenost.

Rad u kuhinji podrazumeva:

smene koje često traju i po 12 sati

konstantan rad pod pritiskom

stresno i veoma dinamično okruženje

rad vikendima i praznicima

malo slobodnog vremena

Upravo zbog toga mnogi radnici brzo odustaju, pa restorani širom Srbije sve teže pronalaze ljude koji mogu da izdrže tempo modernog ugostiteljstva.

Problem nije samo u Beogradu

Iako su plate najveće u Beogradu, manjak kuvara sve više pogađa i gradove u unutrašnjosti Srbije.

Ugostitelji pokušavaju da privuku radnike većim zaradama i boljim uslovima, ali priznaju da je broj ljudi spremnih za ovakav način rada sve manji.

Profit veliki, ali posao veoma težak

Danas je ugostiteljstvo postalo sektor u kojem visoka zarada gotovo uvek znači i izuzetno naporan rad.

Za one koji mogu da izdrže tempo profesionalne kuhinje, novac više nije problem. Međutim, mnogi upozoravaju da dugoročno ovakav ritam rada ostavlja ozbiljne posledice po zdravlje i privatni život zaposlenih.