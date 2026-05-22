Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora.

Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe 150 dolara po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario.

Rok za dogovor ističe danas

Pregovori između ruskog "Gaspromnjefta" i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK, a rok za dogovor ističe danas. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će taj rok biti produžen.

Gostujući u Jutarnjem programu Lukić je rekao da će se današnji odgovor američke administracije pre svega odnositi na tok pregovora o kupovini NIS-a.

- Današnji odgovor će se verovatno više ticati toga kako napreduju pregovori i akvizicija NIS-a od strane MOL-a, nego što će se ticati nas samih - naveo je Lukić.

Prema njegovim rečima, Srbija je od početka godine uložila značajne napore kako bi došlo do promene vlasničke strukture NIS-a, ali da se u pregovorima i dalje pojavljuju prepreke.

- Mi možemo očekivati da, kako ovi pregovori naravno odmiču, stvari se pozitivno odvijaju, ali kao što vidimo, stalno ima nekih klinova u točkovima - ocenio je Lukić.

Lukić smatra da pitanje sankcija NIS-u nije kratkoročna tema i da će pritisci postojati i u narednom periodu.

- Ideja o tome da se nametnu sankcije našem NIS-u nije došla prvog dana posle 24. februara 2022. godine, i vrlo verovatno da ta ideja i neće nestati namah, sve i da sutra bude zaključen neki mirovni sporazum - rekao je Lukić.

Ističe da će se pregovori nastaviti sve dok sve strane budu imale interes za dogovor.

- Sve dok strane imaju interesa da se pregovara i svoj interes u tome da preuzmu NIS, ti pregovori će se nastaviti. Ukoliko ti interesi budu u nekoj disharmoniji sa onim što strane očekuju, pregovori će se obustaviti, naravno, i do zaključka sporazuma neće doći - naveo je Lukić.

Dve licence ključne za dalji rad kompanije

Govoreći o operativnoj licenci NIS-a, koja važi do 16. juna, Lukić je ukazao da je ona tesno povezana sa licencom za pregovore o kupovini NIS-a.

- Možda nismo do kraja svesni povezanosti te dve licence - ocenio je Lukić.

Kako je dodao, ukoliko bi licenca za pregovore prestala da važi, mogla bi da bude dovedena u pitanje i operativna dozvola za rad NIS-a.

- Ukoliko bi se desilo da licenca za pregovore o kupovini NIS-a ne postoji, da nije važeća nekoj strani koja je zainteresovana za kupovinu, da bi tada vrlo verovatno i operativna licenca došla u pitanje - rekao je Lukić.

Mogući scenariji - prodaja, sankcije ili najgori ishod

Postoje tri moguća rešenja za NIS: pronalaženje kupca za ruski većinski udeo, eventualna nacionalizacija kompanije ili ukidanje sankcija energetskom sektoru Rusije od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Profesor Ekonomskog fakulteta naveo je da, osim pronalaska kupca i mogućeg ukidanja sankcija Rusiji, postoji i najnepovoljniji scenario. - Postoji još jedan treći scenario koji je možda i najpogubniji, a to je da se ništa od navedenog i ne dogodi i ne desi - upozorio je Lukić.

Komentarišući pojavu novih zainteresovanih kupaca, ocenio je da je to očekivano u velikim energetskim transakcijama, ali da trenutno postoji samo jedan kupac koji ima odobrenje OFAK-a.

- U ovom trenutku, naravno, mi nemamo nijednog drugog kupca koji je dobio dozvolu OFAK-a - naveo je Lukić.

Cena nafte bi mogla da pređe 150 dolara

Osvrćući se na globalno tržište nafte, Lukić je rekao da cena barela trenutno zavisi od razvoja krize na Bliskom istoku.

- Kada zaista dođe do istinske eskalacije sukoba i dođe do borbenih dejstava, cena nafte će se kretati negde između 120 i 140 dolara - ocenio je Lukić.

Upozorio je da bi u slučaju većih poremećaja snabdevanja cena mogla dodatno da raste.

- Nulta tačka krupnih problema globalno jeste onaj trenutak kada nestašice budu rasprostranjene nafte i drugih naftnih derivata, i onda možemo gledati verovatnu cenu barela od 150 dolara pa naviše - rekao je Lukić.

"Nestašice nafte tokom leta realan scenario"

Komentarišući upozorenja Međunarodne agencije za energetiku da bi, ukoliko se sukob nastavi, tokom jula i avgusta moglo doći do nestašica na globalnom nivou, Lukić je ocenio da su takve procene opravdane.

- Tržište nafte se nalazi u deficitu, proizvodnja ne može da isprati potrebe potrošnje, i u nekom trenutku doći će do eskalacije nestašica - naveo je Lukić.

Prema njegovim rečima, svet je do sada krizu prevazilazio zahvaljujući velikim zalihama nafte, ali su te rezerve sada uglavnom iscrpljene.

- Mislim da i dalje nemamo utemeljeni optimizam koji bi rekao da temeljni izvor problema i snabdevanja može biti skoro rešen - zaključio je Lukić.

Jorgić: NIS ne može da planira u uslovima neizvesnosti

Broker Branislav Jorgić ocenio je u Jutarnjem programu da, uprkos očekivanjima o produženju licence, suštinskog pomaka u pregovorima nema.

- To produženje od 15 dana, dva meseca je dobrodošlo, ali ipak treba da se stavimo u poziciju NIS-a. NIS na tako kratka produženja, neizvesnost, ne može da pravi planove razvoja, pokrivanja tržišta i to je loša vest - naveo je Jorgić.

Prema njegovim rečima, dodatni napori svih strana bili bi neophodni kako bi se došlo do trajnog rešenja.

Bjelićeva: Pregovori su, po svemu sudeći, zapeli još u januaru

Odgovorna urednica rubrike Biznis u Blicu Vesna Bjelić istakla je da su pregovori, prema dostupnim informacijama, zastali još početkom godine.

- Očigledno da su ti pregovori negde od januara zapeli, da je negde tu MOL došao možda sa nekim novim papirom, da možda ti neki uslovi koji su dogovoreni u januaru više nisu isti - rekla je Bjelićeva.

Ona je dodala da mađarski MOL analizira dugoročnu isplativost poslovanja NIS-a, kao i kapacitete pančevačke rafinerije.

- Nama jeste u interesu da taj kapacitet bude u punom kapacitetu, taj rad. Ono što je za građane najvažnije na kraju dana jeste da li ima goriva i po kojoj ceni - naglasila je Bjelićeva.

Različiti interesi Gasproma i MOL-a

Jorgić je ocenio da "Gasprom" i MOL imaju različit pristup NIS-u. Kako je naveo, "Gasprom" je NIS razvijao kao regionalnu kompaniju, zbog čega je ulagao u modernizaciju pančevačke rafinerije i širenje poslovanja u regionu.

- Gasprom, kad je dolazio na ovo tržište, on je NIS video kao regionalnu kompaniju - rekao je Jorgić, podsećajući da se NIS širio i na tržišta Bosne i Hercegovine, Bugarske i Rumunije.

S druge strane, smatra da MOL pre svega interesuje srpsko tržište i distribucija nafte.

- Kad govorimo o Molu, Molu nije u interesu da NIS bude regionalna kompanija jer bi onda to njemu bila konkurencija - ocenio je Jorgić.

Upozorio je i da bi pančevačka rafinerija u tom slučaju mogla da postane takozvana "vršna rafinerija", odnosno da radi u zavisnosti od potreba tržišta.

- To znači, kad se pojavi višak tražnje, onda se uključuje u snabdevanje rafinerija u Pančevu. Kad se smanji ta tražnja, onda glavna proizvodnja ostaje u Mađarskoj - naveo je Jorgić.

Kako je dodao, to bi značilo da bi obim rada rafinerije varirao od 100 odsto do nula odsto, u zavisnosti od tražnje.

Novi rizici zbog krize na Bliskom istoku

Sagovornici su upozorili i na moguće posledice nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, pre svega kada je reč o rastu cena nafte i dodatnom pritisku na inflaciju.

- Cene nafte reaguju promptno. Imali smo sada i analizu Narodne banke Srbije koja ima svoj najgori scenario, a to je da nafta bude 109 ili 125 dolara. To bi značilo, naravno, upliv u inflaciju - rekla je Bjelićeva.

Potrebna dugoročna reorganizacija energetskog sektora

Jorgić je istakao da bi dugoročno Srbija morala da radi na reorganizaciji energetskog sektora i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva.

- Dugoročno mislim da bi morali da napravimo plan reorganizacije energetskog sektora u Srbiji, a to znači da se traže drugi izvori snabdevanja i proizvodnje struje - poručio je Jorgić.