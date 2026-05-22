Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4139 dinara, sopštila je Narodna banka Srbije (NBS). Pred vikend dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou biti niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Kad je u pitanju amrički dolar dinar je danas slabiji za 0,1 odsto u odnosu na američku valutu i iznosi 101,2841 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 2,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,4 odsto, saopštila je Narodna banka Srbije.