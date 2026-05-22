Veštačka inteligencija menja pravni sektor brže nego ikada, a hrvatski AI projekat Lexandro želi da postane globalni igrač na tržištu legal tech industrije.

Pedeset najvećih na hrvatskoj advokatskoj sceni prošle godine zajedno je ostvarilo 100,4 miliona evra prihoda, što je 9,3 odsto više nego godinu ranije.

Roberto Kutić iz kompanije Lexandro AI očekuje da bi tokom naredne dve godine projekat mogao da dostigne vrednost od 100 miliona evra. I to je, kako kaže, skromnija procena.

Lexandro AI je hrvatski proizvod zasnovan na veštačkoj inteligenciji namenjen globalnoj trci na tržištu pravne tehnologije (legal tech), koje prolazi kroz dinamičnu tehnološku revoluciju.

Kutić, jedan od osnivača Infobip, platformu Lexandro, čija je glavna autorka Martina Ćurić, plasira na tržište kroz novu kompaniju Festina Technology, a razvijena je u saradnji sa Microsoft.

Pojednostavljeno, pomažući u obavljanju brojnih repetitivnih i administrativnih pravnih poslova - od pretrage podataka do sastavljanja ugovora i drugih dokumenata, ali i složenijih zadataka poput povezivanja pravnih slučajeva, objašnjavanja zakona i povezivanja pravnog znanja sa poslovnim procesima kompanija - veštačka inteligencija najavljuje možda i najveću promenu u pravnoj profesiji još od vremena starog Rima.

"Nikada ranije niste imali alat koji advokatu može toliko ubrzati posao“, kaže Kutić, objašnjavajući da ono što je mlađi pravnik ranije radio nekoliko dana sada uz pomoć AI-a može biti završeno za nekoliko minuta ili sati.

Platformu Lexandro AI opisuje kao radni prostor za pravno znanje, čije poslovno širenje prvo vidi na Balkanu, u Italiji i Južnoj Africi, a kasnije i na tržištima SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Umesto glasnog lansiranja, Lexandro je tiho pušten na tržište i trenutno ga koristi i testira nekoliko desetina prvih korisnika.

Pravne usluge postaće brže i dostupnije

Naglašavajući da veštačka inteligencija neće zameniti pravnike i advokate, već će im omogućiti veću brzinu i efikasnost, Kutić objašnjava u kom smeru ide promena.

"Konzumiraće se mnogo više pravnih usluga jer će postati dostupnije i brže“, kaže Kutić.

U njegovoj viziji budućnosti AI će omogućiti većem broju ljudi pristup pravnoj zaštiti tako što će rasteretiti pravosudni sistem brojnih administrativnih poslova, pa sudije više neće biti preopterećene, niti će advokati biti teško dostupni.

"Ne znam šta će sve biti disruptirano, ali znam da će tempo promena biti brutalno brz“, rekao je Kutić.

Prema procenama kompanije Fortune Business Insights, tržište pravne tehnologije, koje 2026. godine vredi između 36 i 38 milijardi dolara, do 2033. godine moglo bi gotovo da se udvostruči i dostigne 70 milijardi dolara.

AI revolucija već menja pravni svet

Jedan od najpoznatijih primera u svetu je Harvey AI, koji su osnovali Gabriel Pereyra i Winston Weinberg, a ime su inspirisali likom Harvey Specter iz serije Suits.

Samo pet godina kasnije kompanija vredi oko 11 milijardi dolara, nakon što je ovog proleća dobila dodatnih 200 miliona dolara investicija za razvoj novih AI agenata koji će još efikasnije automatizovati složene pravne procese.

Harvey AI danas koristi oko stotinu hiljada advokata u 1.300 organizacija iz 60 zemalja.

Istovremeno, švedski startup Legora AI, koji je osnovao Max Junestrand, prikupio je 550 miliona dolara investicija i dostigao vrednost od 5,5 milijardi dolara.

Danas ga koristi više od hiljadu pravnih odeljenja i advokatskih kancelarija na preko 50 tržišta, uključujući i neke korisnike u Hrvatskoj.

Iz kompanije su najavili potpunu integraciju veštačke inteligencije u svakodnevne pravne procese.

Veliki igrači kupuju AI startape

Na globalnoj sceni veliki izdavači pravnih baza podataka poput Thomson Reuters i LexisNexis kupuju manje AI startape kako bi njihovu tehnologiju integrisali u svoje platforme.

Thomson Reuters je nedavno predstavio novu integraciju između svog AI pravnog sistema CoCounsel Legal i kompanije Anthropic, poznate po Claude AI modelima.

Ta integracija omogućava povezivanje generičkih AI alata i pravnih sistema sa proverljivim izvorima informacija.

CoCounsel danas koriste advokatske kancelarije, korporativni pravni sektori i državne institucije u više od stotinu zemalja.

Nova verzija sistema samostalno planira zadatke, bira alate, pretražuje izvore i izrađuje pravne dokumente sa proverljivim citatima.AI platforme poput Harvey AI i Lexandro menjaju način rada pravnika, ubrzavaju procese i otvaraju novu milijardersku industriju.