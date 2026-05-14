Zbog veštačke inteligencije i automatizovanih softverskih sistema, cene hotelskog smeštaja danas se menjaju i više puta dnevno, u zavisnosti od potražnje, popunjenosti kapaciteta, pa čak i pretraga korisnika na internetu.

Istovremeno, Srbija beleži rast broja stranih turista - domaći centri poput Zlatibora, Kopaonika, Tare i Vrnjačke Banje sve su posećeniji, dok Beograd i dalje ostaje neprikosnoven po broju stranih gostiju, ali i cenama koje su sve bliže standardu velikih evropskih metropola.

Dinamičko formiranje cena

Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencije Juta rekao je za RTS da je dinamičko formiranje cena u skladu sa potražnjom trend koji je nastao pre oko sedam-osam godina, a da sada sa upotrebom veštačke inteligencije dolazi do punog obima.

- Manje-više svi hoteli, a prve su sa tim počele avio-kompanije i toga smo postali svi svesni onda kada pretražujemo avio-karte, kako nam se menjaju iz sata u sat cene avio-karata, na šta naravno utiče i ne samo dinamično formiranje cena, potražnja i tako dalje, već i same regulative u avio-saobraćaju i kod avio-kompanija koje po određenim klasama razvrstavaju sedišta u okviru jednog istog aviona - rekao je Seničić.

Zakonski okviri ne prate razvoj tehnologije

Seničić napominje da je slična situacija i sa hotelima.

- Što je veća potražnja, naravno da cene skaču. Što je manja potražnja, odnosno kada algoritam primeti da nema tako velike potražnje, cene padaju, ali one mogu u toku dana da više puta variraju. Mi smo još uvek negde u zakonodavnom okviru ostali u starim vremenima, pa predviđamo da svaki putnik koji putuje u istom terminu na istu lokaciju putuje po istoj ceni, a to je skoro pa nemoguće u ovim uslovima - istakao je Seničić.

Najavio je da se Juta priprema za veštačku inteligenciju i da će uskoro biti puštena u rad platforma koja se tiče turizma u Srbiji i koja bi trebalo da objedini kompletnu ponudu Srbije, a da će se pretraživanje vršiti pomoću veštačke inteligencije.

"Razvrstavanje" turista prema navikama

Stručnjak Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije Aleksandar Mastilović objasnio je da veštačka inteligencija uzima profil potencijalnog gosta i posmatra njegove dotadašnje navike.

"Da li je zainteresovan za pasivni turizam, da li za aktivni turizam, da li gleda dodatne sadržaje. Pre svega, pokušava da mu formira pakete automatski koji će ga maksimalno zadovoljiti. Kroz te pakete mu pokušava prodati i sekundarne kanale dodatnih usluga koje nisu vezane samo za smeštaj", naveo je Mastilović.

Efekat "skuvane žabe"

Cene se dinamički formiraju i na osnovu datuma rezervacije i na osnovu trenutne popunjenosti, a pokušavaju i da procene koliko dugo će kupac insistirati na toj ceni.

"Takođe, ako napustite profil većine tih platformi i ponovo se vratite za pola sata, najčešće ta cena bude veća najmanje desetak evra, jer veruju da će uspeti da vam prodaju za tridesetak evra, da ste se vi vratili sa namerom da rezervišete, da je ta odluka već donesena i pokušavaju da kroz efekat 'skuvane žabe' pogurati. To je dovoljno malo da vi nećete odustati, a njima na velike količine znači", objasnio je Mastilović.

Dodao je da je za sve to potrebno imati podatke o gostima i da što više parametara platforme imaju o gostima i smeštajima, mogu doći do preciznijih zaključaka.