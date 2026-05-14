Sredstva su dobili nacionalni parkovi Fruška gora, Đerdap, Tara, Kopaonik i Šar planina, a namenjena su za očuvanje, održavanje i unapređenje jedinstvenih prirodnih celina, njihovo održivo korišćenje i dalji razvoj eko turizma, za šta je Ministarstvo zaštite životne sredine opredelili blizu 178 miliona dinara u ovoj godini.

„U cilju očuvanja prirodne baštine Srbije i doslednog sprovođenja odgovorne politike upravljanja zaštićenim područjima, danas smo potpisali važne ugovore o dodeli subvencija za svih pet nacionalnih parkova. Reč je o našim biserima prirode, koji predstavljaju jedinstvene prostore u kojima se na poseban način prepliću izuzetne prirodne vrednosti, bogato kulturno nasleđe i značajni potencijali za održivi razvoj i eko-turizam. Danas obuhvataju više od 150.000 hektara, a naša posvećenost njihovom očuvanju ogleda se u kontinuiranom jačanju i proširenju mreže pod zaštitom. Takođe, Ministarstvo iz godine u godinu povećava izdvajanja za zaštićena područja, jer želimo da nacionalni parkovi i druga prirodna dobra imaju stabilnu i dugoročnu podršku u cilju očuvanja biodiverziteta, unapređenja stanja prirode, daljeg razvoja infrastrukture i održivog korišćenje prirodnih resursa“, rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da je ove godine smo za programe upravljanja svih zaštićenih područja od nacionalnog interesa Ministarstvo opredelilo rekordnih 730 miliona dinara, što je trostruko više u odnosu na 2020. godinu, kada je izdvojeno 229 miliona dinara, a samo u odnosu na 2025. godinu, ovogodišnja izdvajanja veća su za više od 180 miliona dinara.