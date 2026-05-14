Kompanija WMG Product & Services prijatelj je narednog ECS MeetUpa, koji 20. maja u CDT Hubu u periodu od 15 do 18 časova organizuje E-commerce asocijacija Srbije. Na događaju posvećenom novim kanalima oglašavanja Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth u kompaniji WMG Product & Services, učestvovaće u panel-diskusiji o trendovima koji oblikuju tržište digitalnog oglašavanja i načinima na koje e-commerce biznisi danas dolaze do pažnje korisnika.

Ovogodišnji ECS MeetUp okupiće predstavnike E-commerce industrije, tehnoloških kompanija, brendova i stručnjake iz oblasti digitalnog poslovanja s ciljem razmene iskustava i razgovora o promenama koje redefinišu tržište oglašavanja u 2026. godini. Fokus događaja biće na savremenim modelima digitalne komunikacije, od Shopping Ads i Retail Media rešenja do In-App oglašavanja i drugih formata koji imaju sve značajniju ulogu u pozicioniranju brendova i komunikaciji s potrošačima.

U okviru panel-diskusije Aleksandar Petković govoriće zajedno s predstavnicima industrije o tome kako E-commerce kompanije danas osvajaju pažnju korisnika putem novih digitalnih kanala, koji modeli oglašavanja daju najbolje rezultate u praksi, s kojim izazovima se tržište suočava i gde se otvaraju nove prilike za rast i monetizaciju u digitalnom okruženju.

WMG Product & Services, deo kompanije WMG, razvija digitalna rešenja koja povezuju tehnologiju, podatke, marketing i AdTech s ciljem kreiranja održivog poslovnog rasta i efikasnih digitalnih strategija. Razvojem platformi, Retail Media i AdTech rešenja, kompanija pomaže organizacijama i brendovima da unaprede korisničko iskustvo, monetizaciju i performanse digitalnog poslovanja.