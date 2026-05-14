Odbrojavanje je počelo, sutra je tačno godinu dana do početka najvećeg događaja u istoriji moderne Srbije. Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na svom Instagram nalogu nakon što je sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obišao gradilište u Surčinu, gde niče kompleks za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. Uz poruku da na terenu svakodnevno rade hiljade radnika i stotine mašina, ministar je istakao da se pred našim očima gradi potpuno novi deo grada i da svi radovi teku u skladu sa zadatim, strogim rokovima.

- Sutra je tačno godinu dana do početka Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027, a tim povodom smo danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišli gradilište u Surčinu. Radovi na gradilištu su u punom jeku, i svaki put kada obiđemo tu lokaciju zaista se vide ogromni pomaci, jer pred našim očima niče jedan potpuno novi deo grada.

Svakoga dana, na gradilištu rade hiljade radnika i stotine građevinskih mašina, jer sve mora biti urađeno besprekorno, po najvišim standardima, u skladu sa zadatim vremenskim rokovima, kako bi na vreme predali „ključeve“ paviljona zemljama učesnicama.

I u upravo danas smo i obišli hale u kojima će biti smeštene zemlje učesnice, a kojih je sada više od 130 potvrđenih, što je rekordan broj na jednom specijalizovanom Ekspu. Hale su pokrivene i tokom leta će biti završene, da bi nakon toga usledilo opremanje i priprema paviljona.

Naravno, tu je i naš Nacionalni paviljon koji će biti najveći na Ekspu i koji će, kada bude završen, biti jedinstven objekat koji slavi identitet, vrednosti i kulturno nasleđe Srbije.

Ekspo je projekat koji predstavlja motor razvoja naše ekonomije, kroz koji gradimo budućnost i ta manifestacija je osnova našeg napretka i razvoja u godinama pred nama. To je projekat koji menja lice Srbije i koji je potvrda koliko se naša zemlja promenila i napredovala u prethodnom periodu - napisao je ministar.