Predsednik Vučić i Siniša Mali: Surčin postaje novi Beogradski sajam i regionalni centar posle Ekspa, uvodi se 7 novih linija, vikendom čak 120.000 posetilaca
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na gradilištu u okviru Ekspo projekta u Surčinu gde će sledeće godine biti održana Međunarodna specijalizovana izložba "Ekspo 2027". Vučić gradilište obilazi zajedno sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim.
Radovi na kompleksu Ekspo 2027 zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje na jesen 2026. godine. Na gradilištu je svakog dana angažovano oko 4.000 radnika, koji rade na sajamskim halama, izgradnji stanova i kompletnoj infrastrukturi za jedan od najvećih događaja koji će biti organizovan u svetu 2027. godine.
Ministar finansija je rekao da će biti uvedeno 7 novih linija centar - Ekspo.
- Ovo postaje novi Beogradski sajam posle Ekspa - rekao je Mali.
Mora da bude puniji stadion, velike utakmice, kazao je Vučić.
- Naš izložbeni prostor će biti jedan od najlepših. Radiće i Kinezi i Amerikanci, Rusi, Nemci su ozbiljni, Emirati...
Biće interesantno koordinirati 140 učesnika, dodao je Mali.
Vučić je istakao da očekuje da se prijave desetine hiljade volontera, dok je ministar dodao da građevinski radovi moraju da budu završeni u septembru.
- Ovaj sajam mora da postane regionalni centar, imaćemo više hotela u blizini Ekspa.
