Kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd uspešno je sprovela javnu nabavku 50 električnih gradskih autobusa i osam brzih punjača, a ugovor vredan 33.247.000 EUR (bez PDV-a) dodeljen je konzorcijumu kompanija Chariot Motors AD, DAT Holding DOO i Higer Bus Company Limited.

Reč je o niskopodnim vozilima sa električnim pogonom i sistemom skladištenja energije putem superkondenzatora, sa brzim punjenjem preko pantografa na terminalima i dopunskim punjenjem u depou putem CCS-2 konektora.

Projekat obuhvata i instalaciju punjača na terminalima Ekspa, Blok 20, Vukov spomenik i Blok 45, uz punu integraciju sa sistemom javnog gradskog prevoza u Beogradu.

- Nakon Ekspa, svi kupljeni autobusi biće predati na upravljanje GSP Beograd i nastaviće da funkcionišu kao deo sistema javnog gradskog prevoza - istakao je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Na tender za nabavku električnih autobusa i punjača pristigle su dve validne ponude.

