Reč je o modelu državne podrške kojim se kompanijama vraća deo plaćenog poreza na zarade novozaposlenih, a cilj je da se podstakne otvaranje novih radnih mesta i rasterete troškovi poslovanja.

Ko ima pravo na olakšice?

Mera se odnosi na privatni sektor, pa pravo na olakšice mogu ostvariti privredna društva, preduzetnici, paušalci i poljoprivrednici. Osnovni uslov jeste da zapošljavanje novih radnika dovede do stvarnog povećanja broja zaposlenih u odnosu na raniji referentni period, odnosno stanje koje je poslodavac imao krajem marta 2014. godine. Za firme koje su osnovane kasnije predviđeni su posebni kriterijumi.

Da bi zaposleni bio priznat kao novozaposleno lice potrebno je da je pre zasnivanja radnog odnosa najmanje šest meseci bio prijavljen kao nezaposlen kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Kada je reč o pripravnicima, dovoljan je period od tri meseca nezaposlenosti. Uz to, radnik mora biti prijavljen na obavezno socijalno osiguranje i imati zaključen ugovor o radu u skladu sa propisima.

Kada se pogodnosti gube?

Međutim, postoje i situacije u kojima se pravo na olakšicu gubi. Na primer, pogodnosti nisu predviđene za osobe koje su ranije već radile kod istog poslodavca ili kod firme koja je sa njim povezana.

Poslodavci koji za iste radnike već koriste neku drugu vrstu državne pomoći ne mogu istovremeno ostvarivati i ovu poresku olakšicu. Takođe, mere nisu namenjene institucijama javnog sektora, državnim organima, javnim agencijama i ustanovama koje se finansiraju iz budžeta.

Povraćaj i do 75 odsto

Kada je reč o povraćaju poreza, visina iznosa zavisi od broja novootvorenih radnih mesta. Poslodavci koji zaposle do devet novih radnika mogu dobiti nazad 65 procenata uplaćenog poreza na njihove zarade. Ukoliko firma zaposli između 10 i 99 ljudi, povraćaj raste na 70 odsto, dok kompanije koje angažuju najmanje 100 novih radnika ostvaruju pravo na povraćaj od 75 procenata.

Poseban podsticaj namenjen je mikro i malim preduzećima, kao i preduzetnicima i paušalcima. Njima je omogućeno da već zapošljavanjem dva nova radnika dobiju pravo na najveći nivo olakšice - povraćaj tri četvrtine plaćenog poreza na zarade.

Zakon reguliše i situacije kada poslodavac radnike zapošljava postepeno. Ukoliko prvo primi jednog zaposlenog, a kasnije i drugog, pravo na povraćaj za prvog radnika može ostvariti tek nakon ispunjenja uslova za oba zapošljavanja. U tom slučaju olakšica se priznaje retroaktivno, od trenutka kada su svi uslovi ispunjeni.