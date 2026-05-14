Slušaj vest

Brod koji je učestvovao u savezničkom iskrcavanju u Normandiji tokom Dana D kasnije je postao simbol luksuza i okupljalište svetske elite. Među poznatim ličnostima koje su boravile na njemu bili su Žaklin Kenedi, Merilin Monro, Elizabet Tejlor, Frenk Sinatra, Grejs Keli, Vinston Čerčil i Josip Broz Tito.

Reč je o čuvenoj jahti "Kristina O", nekadašnjem plovilu grčkog brodovlasnika Aristotela Onazisa i jednom od najpoznatijih brodova u istoriji.

Brod je izgrađen 1943. godine u Kanadi kao ratna fregata HMCS Stormont i učestvovao je u operacijama tokom Drugog svetskog rata, uključujući i Dan D u Normandiji. Po završetku rata Onazis ga je kupio za 34.000 dolara, a zatim uložio oko četiri miliona dolara kako bi ga pretvorio u luksuznu jahtu koju je nazvao po svojoj ćerki Kristini.

"Kristina O" ubrzo je postala sinonim za glamur i prestiž. Jahta duga 99 metara bila je opremljena luksuznim enterijerom, bazenom koji se pretvarao u plesni podijum, kao i čuvenim "Ari barom" poznatim po ekstravagantnim detaljima.

Na ovom brodu održavani su brojni istorijski susreti i poznate romanse, među kojima su veza Aristotela Onazisa i Marije Kalas, ali i njegovo venčanje sa Žaklin Kenedi, koje je održano upravo na jahti, prenosi Poslovni. Tokom Onazisovog vlasništva na brodu je boravio i Josip Broz Tito.

Nakon smrti Aristotela Onazisa 1975. godine, jahta je poklonjena grčkoj državi, potom je preimenovana u "Argo" i godinama je bila zapuštena. Kasnije ju je kupio prijatelj porodice Onazis, koji je u obnovu uložio više od 50 miliona dolara u hrvatskom brodogradilištu "Viktor Lenac", nakon čega joj je vraćeno originalno ime "Kristina O".

Danas ovo plovilo i dalje funkcioniše kao luksuzna čarter jahta i iznajmljuje se za stotine hiljada evra nedeljno. "Kristina O" predstavlja jedinstven spoj istorije i luksuza i važi za jedan od najpoznatijih brodova na svetu, od ratne fregate do plutajućeg simbola svetske elite.