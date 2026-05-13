Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izneo je niz optužbi na račun SAD, tvrdeći da Vašington koristi sankcije, energetsku politiku i geopolitički pritisak kako bi proširio globalni uticaj i oslabilo ruske i druge međunarodne pozicije.

Lavrov je u intervjuu za RT Indija naveo da SAD pokušavaju da uklone ruske naftne kompanije Lukoil i Rosnjeft iz međunarodnih poslova.

"Pomenuli ste Lukoil i Rosnjeft grupu, a cilj, nije skriven, nego jeste da se ove kompanije uklone iz svih međunarodnih poslova", ocenio je Lavrov.

On tvrdi da je cilj sankcija da se ove kompanije potisnu sa globalnih tržišta, uključujući Afriku i Balkan, dok je podsetio da su SAD krajem oktobra prošle godine uvele restriktivne mere protiv ovih energetskih firmi i njihovih podružnica.

Ekonomski pritisci

Lavrov je ocenio da Vašington nastavlja politiku ekonomskog pritiska i pod aktuelnom administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, navodeći da, ne samo da se održavaju sankcije iz vremena bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, već se uvode i nove mere. Prema njegovim rečima, SAD pokušavaju da "ekonomski kazne" Rusiju kroz dodatne inicijative, iako se o potencijalnoj saradnji javno govori na drugačiji način.

Lavrov je optužio SAD da žele da kontrolišu globalne energetske tokove, uključujući kupovinu i uticaj na gasovod Severni tok, preuzimanje tranzita gasa kroz Ukrajinu i uticaj na naftne projekte u Venecueli i njihovu saradnju sa Rusijom.

"Oni žele, o tome su otvoreno govorili, da oduzmu Ukrajini tranzitni gasovod iz Rusije u Evropu kako bi kontrolisali i te tokove", rekao je on.

Lavrov tvrdi da Vašington želi da kupi ili kontroliše evropske infrastrukturne projekte kako bi diktirao cene i tokove gasa u Evropi.

"Ako to urade, nateraće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu: 'U redu, koristićemo ovaj gasovod.' Ali cene više neće biti rezultat dogovora između dobavljača, Rusije i Nemačke; diktiraće ih Amerikanci, koji će kupiti ovaj gasovod od Evropljana", kazao je on.

Preotimanje poslova

Govoreći o Venecueli, Lavrov je rekao da SAD pokušavaju da preuzmu raniju energetsku saradnju te zemlje sa ruskom kompanijom Rosnjeft, uz ocenu da takvi odnosi neće biti ravnopravni. Dodao je da se retorika SAD promenila u odnosu na ranije opravdanje intervencija u Venecueli.

"Ako pogledate druge delove sveta, pomenuo sam Venecuelu, sa kojom je Rosnjeft grupa sarađivala. Sada Amerikanci žele da preuzmu ovu saradnju. Malo je verovatno da će to biti ravnopravno partnerstvo", rekao je on.

Lavrov je zaključio da SAD nastoje da primoraju države da kupuju američke, a ne ruske energente, što je opisao kao oblik "neokolonijalne politike" i pokušaj dominacije kroz kontrolu globalnog energetskog tržišta.

"Čija je suština da se svi primoraju da kupuju ne jeftinu naftu od Rusije, već skupu naftu i tečni prirodni gas od Sjedinjenih Američkih Država. Na taj način, oni nastoje da vladaju svetom kroz kontrolu globalne energije", naglasio je Lavrov.

Takođe je rekao da se zajednički rusko-američki projekti u različitim oblastima ne realizuju, uprkos dobro obrazloženim razgovorima o potencijalu takvih inicijativa otkako je Tramp došao na vlast. On je napomenuo da pod Trampom, Rusija i SAD održavaju kontakte na različitim nivoima.

"Mnogo se lepo govori o tome kako Rusija i Sjedinjene Američke Države imaju ogroman potencijal za obostrano korisne, moderne, tehnološke, energetske i druge projekte. Ali u stvarnosti se ništa ne dešava", rekao je on.