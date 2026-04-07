Visoke cene goriva izazivaju zabrinutost među Austrijancima, a ekonomisti "Agende Austria" su izračunali koliko dugo neko mora da radi da bi sebi aktuelno priuštio gorivo i ustanovljeno je da se za pun rezervaoar dizela moraju zasukati rukave šest sati.

Dužina rada potrebna za kupovinu goriva izračunata je na osnovu prosečnih neto prihoda (50 odsto zarađuje više, 50 odsto manje) u visini od 30.316 evra godišnje.

Za litru benzina bi, prema toj računici, u Austriji bilo potrebno raditi šest minuta, što znači da bi za pun rezervoar od 50 litara, bilo potrebno pet sati.

Poslednji put tolika vrednost zabeležena je 2022. kada je za kupovinu litre benzina bilo potrevno raditi 6,42 minuta.

Najduže se za litru benzina, od 1997, moralo raditi 2012. i to 7,62 minuta.

Vreme rada za kupovinu litre benzina (u minutima):

1997: 6,51

1998: 5,99

1999: 5,72

2000: 6,50

2001: 6,17

2002: 5,72

2003: 5,79

2004: 6,15

2005: 6,45

2006: 6,69

2007: 6,62

2008: 7,08

2009: 5,80

2010: 6,62

2011: 7,45

2012: 7,62

2013: 7,16

2014: 6,76

2015: 5,86

2016: 5,19

2017: 5,42

2018: 5,67

2019: 5,44

2020: 4,25

2021: 5,05

2022: 6,42

2023: 5,52

2024: 5,07

2025: 4,70

2026: 6,01

Kada je reč o dizelu za kupovine litre potrebno je aktuelno raditi čak 7,35 minuta, što znači da je za pun rezervoar od 50 litara potrebno raditi oko šest sati.

To je najviša vrednost od 2012., kada je bilo potrebno 7,37 minuta.

Potrebno vreme rada za kupovinu litre dizela (u minutama):

1997: 5,00

1998: 4,47

1999: 4,51

2000: 5,45

2001: 5,20

2002: 4,89

2003: 4,89

2004: 5,29

2005: 5,94

2006: 6,20

2007: 6,13

2008: 7,22

2009: 5,45

2010: 6,15

2011: 7,26

2012: 7,37

2013: 6,96

2014: 6,52

2015: 5,45

2016: 4,80

2017: 5,06

2018: 5,47

2019: 5,28

2020: 4,09

2021: 4,83

2022: 6,79

2023: 5,69

2024: 5,15

2025: 4,76

2026: 7,35