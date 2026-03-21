Dok cene goriva skaču u nebesa, a zalihe se smanjuju, svetsko energetsko nadzorno telo sada apeluje na Australijance da rade od kuće, budući da sukob na Bliskom istoku preti globalnom snabdevanju naftom.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) izdala je upozorenje jer je dizel dostigao rekordnih tri dolara po litru.

U svojoj listi od 10 preporuka, ova agencija je takođe pozvala Australijance da uspore na putevima, izbegavaju putovanja avionom i dele prevoz do posla ili koriste javni prevoz.

Jutros je najjeftiniji benzin u Australiji bio u Pertu, po ceni od 2,19 dolara za litar, dok je Melburn bio najskuplje mesto za točenje sa 2,99 dolara po litru u predgrađu Hotorn.

Neke benzinske pumpe u Kingsburiju, na severu Melburna, naplaćuju čak 3,10 dolara za litar.

Sledeći najskuplji benzin u Sidneju je u Luišamu, po ceni od nešto preko 2,79 dolara.

Nacionalni prosek trenutno iznosi 2,45 dolara po litru, sa malo nade za skoro olakšanje zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Apel premijera Albanezea

Premijer Entoni Albaneze izjavio je da pozivi ljudima da smanje potrošnju goriva nisu direktno usmereni na Australijance.

- To, naravno, nisu predlozi samo za nas, to su predlozi za ceo svet - rekao je on.

Entoni Albaneze premijer Australije Foto: LUKAS COCH/AAP

On je dodao da zalihe goriva u Australiji nisu opale i da se isporuke odvijaju prema očekivanjima.

- Ono što znamo jeste da u poslednjih nekoliko nedelja nije bilo manjeg snabdevanja. Bilo je problema sa distribucijom - objasnio je Albaneze.

- Moramo da utvrdimo gde postoje nestašice i da dopremimo gorivo tamo gde je potrebno.

Zalihe samo do aprila

Međutim, nove direktive bi mogle da stupe na snagu, s obzirom na to da se očekuje da trenutne zalihe benzina presuše krajem aprila.

- Očigledno će morati da se naprave određeni aranžmani ukoliko se ova situacija nastavi - izjavila je ministarka za upravljanje vanrednim situacijama Kristi Mekbejn.

Albaneze je odbacio svaku ideju o racionalizaciji (uvođenju restrikcija) goriva, rekavši da bi to ionako bilo u nadležnosti saveznih država i teritorija.

On je ponovo uputio apel Australijancima da ne stvaraju zalihe goriva.

. Nema razloga za gomilanje - poručio je.

Zahtevi opozicije

Opozicija je zatražila transparentnost.

- Moramo da vidimo kako vlada izlazi u javnost i jasno komunicira sa australijskim narodom o tome kakve zalihe goriva imamo i odakle će dolaziti naše buduće zalihe - izjavio je liberalni senator Pol Skar za emisiju Today.

- Moramo da obezbedimo da dizel stigne do naših poljoprivrednika, a to je zaista neverovatno važno kako bismo osigurali da imamo hranu na stolu i podržali sve naše proizvodne industrije.

Hitnom odlukom, Australijska komisija za zaštitu konkurencije i potrošača (ACCC) dozvolila je naftnim kompanijama da sarađuju i koordinišu snabdevanje gorivom.

- Ovo je deo odlučne akcije vlade da industriji i domaćinstvima stavi na raspolaganje više goriva i obezbedi da ono teče tamo gde je najpotrebnije, uključujući i ruralna područja - rekao je ministar finansija Džim Čalmers.

- Zaista je važno da veliki igrači na tržištu goriva ovo ne shvate kao šansu da oštete nezavisne dobavljače koji igraju vitalnu ulogu, uključujući i regionalnu Australiju.

Hitna odluka vlade

Ova odluka će omogućiti naftnim kompanijama da razmenjuju i koordinišu informacije o snabdevanju gorivom širom zemlje kako bi sprečile nestašice, a da pritom ne prekrše zakone o konkurenciji.

Međutim, dobavljačima goriva i dalje nije dozvoljeno da dele informacije ili postižu dogovore o cenama.

Ovaj apel dolazi nakon što je premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins juče objavio da je oko 80 benzinskih pumpi u toj državi ostalo bez dizela, a oko 40 uopšte nije imalo benzin.

Kompletna lista preporuka Međunarodne agencije za energetiku (IEA): Radite od kuće gde god je to moguće

Smanjuje potrošnju nafte usled putovanja na posao, posebno tamo gde su radna mesta pogodna za rad na daljinu.

Smanjite ograničenja brzine na autoputevima za najmanje 10 km/h

Niže brzine smanjuju potrošnju goriva kod putničkih automobila, kombija i kamiona.

Podstičite korišćenje javnog prevoza

Prelazak sa privatnih automobila na autobuse i vozove može brzo da smanji potražnju za naftom.

Naizmeničan pristup putevima privatnim automobilima u velikim gradovima

Sistemi rotacije registarskih tablica (sistem par-nepar) mogu da smanje gužve i vožnju koja troši mnogo goriva.

Povećajte deljenje automobila i usvojite efikasne prakse vožnje

Veća popunjenost automobila i eko-vožnja mogu brzo da smanje potrošnju goriva.

Efikasna vožnja za drumska komercijalna vozila i dostavu robe

Bolje prakse vožnje, redovno održavanje vozila i optimizacija tereta mogu da smanje potrošnju dizela.

Preusmerite upotrebu TNG-a iz saobraćaja

Prelazak vozila sa dva goriva i konvertovanih vozila sa tečnog naftnog gasa (TNG) na benzin može da sačuva TNG za kuvanje i druge osnovne potrebe.

Izbegavajte putovanja avionom tamo gde postoje alternativne opcije

Smanjenje poslovnih letova može brzo da ublaži pritisak na tržišta avio-goriva.

Gde je moguće, pređite na druga moderna rešenja za kuvanje

Podsticanje kuvanja na struju i drugih modernih opcija može da smanji oslanjanje na TNG.

Iskoristite fleksibilnost sa petrohemijskim sirovinama i primenite kratkoročne mere efikasnosti i održavanja

Industrija može da pomogne u oslobađanju TNG-a za osnovne namene, istovremeno smanjujući potrošnju nafte kroz brza operativna poboljšanja.