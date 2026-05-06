Gotova grejna sezona, sledi pojeftinjenje: Nišlije će ubuduće imati manje račune
Niško Gradsko veće dalo je danas saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" da varijabilni deo cene daljinskog grejanja bude smanjen sa 7,57 dinara po utrošenom kilovat-satu toplotne energije na 7,15 dinara.
Vršilac dužnosti direktora niške toplane Živojin Tasić rekao je da su cene energenata smanjene za više od pet procenata, tako da je to preduzeće, u skladu sa metodologijom obračuna koju koristi, bilo obavezno da umanji varijabilni deo cene.
U toku cele grejne sezone, istakao je Tasić, varijabilni deo cene bio je 7,12 dinara, a onda je u aprilu bila korekcija na 7,57 dinara.
- Sada, sa najnovijom korekcijom, znači da su naši korisnici skuplje plaćali daljinsko grejanje samo u aprilu. Za stan od 55 kvadrata to poskupljenje je nominalno iznosilo 500 dinara - kazao je Tasić.
Prema njegovim rečima, cena od 7,57 dinara po kilovat-satu utrošene toplotne energije važiće sve do usvajanja takozvane "nulte cene" koja će se primenjivati u narednoj grejnoj sezoni.
Grejna sezona u Nišu zvanično je završena 15. aprila, ali je toplana grejala korisnike u jutarnjim i večernjim časovima do 30. aprila.
