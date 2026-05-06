Niško Gradsko veće dalo je danas saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" da varijabilni deo cene daljinskog grejanja bude smanjen sa 7,57 dinara po utrošenom kilovat-satu toplotne energije na 7,15 dinara.

Vršilac dužnosti direktora niške toplane Živojin Tasić rekao je da su cene energenata smanjene za više od pet procenata, tako da je to preduzeće, u skladu sa metodologijom obračuna koju koristi, bilo obavezno da umanji varijabilni deo cene.

U toku cele grejne sezone, istakao je Tasić, varijabilni deo cene bio je 7,12 dinara, a onda je u aprilu bila korekcija na 7,57 dinara.

- Sada, sa najnovijom korekcijom, znači da su naši korisnici skuplje plaćali daljinsko grejanje samo u aprilu. Za stan od 55 kvadrata to poskupljenje je nominalno iznosilo 500 dinara - kazao je Tasić.

Prema njegovim rečima, cena od 7,57 dinara po kilovat-satu utrošene toplotne energije važiće sve do usvajanja takozvane "nulte cene" koja će se primenjivati u narednoj grejnoj sezoni.

Grejna sezona u Nišu zvanično je završena 15. aprila, ali je toplana grejala korisnike u jutarnjim i večernjim časovima do 30. aprila.