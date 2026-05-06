Kompaniji Candy Rush izdata je građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju industrijskog objekta za proizvodnju konditorskih proizvoda u Šapcu.

Reč je o projektu vrednom 211,67 miliona dinara, kojim je predviđeno proširenje postojećeg objekta spratnosti P+1, ukupne bruto površine 7.221 m², dok će visina objekta iznositi 10 metara. Parcela na kojoj se realizuje investicija ima površinu veću od 25.000 m².

Građevinsku dozvolu izdala je Gradska uprava Šapca, nakon što je investitor dostavio kompletnu tehničku dokumentaciju i ispunio sve zakonske uslove, uključujući i dokaz o vlasništvu nad zemljištem.

Tehničku dokumentaciju izradio je D.A. Studio iz Lazarevca, dok je kontrolu sproveo projektni biro Rotring.

Investitor je u obavezi da prijavi početak radova pre izvođenja. Građevinska dozvola važi tri godine za prijavu radova, odnosno pet godina za pribavljanje upotrebne dozvole.