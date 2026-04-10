Slušaj vest

Predstavnici Jagodine razgovarali su sa menadžmentom nemačke kompanije “Fišer” o otvaranju nove fabrike u Jagodini koju kompanija planira da izgradi.

Nemačka kompanija “Fišer Automotiv” je 2021. godine u Jagodini otvorila halu od 8.500 kvadrata, proizvodi auto delove i dodatnu opremu za automobile visoke klase, odnosno za brendove kao što su BMW, Mercedes, Folksvagen.

Otvaranju nemačke fabrike u Jagodini prisustvovao je tada predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom rekao da je otvaranje nemačke fabrike “Fišer” velika stvar za Srbiju.

Vlasnik kompanije Klaus Fišer tada je izjavio da je grupacija “Fišer” odabrala da u Jagodini otvori novu fabriku, jer ni u jednoj zemlji Evrope nije našla tako izvanredne uslove.

Sa predstavnicima "Fišera" o novim ulaganjima juče su razgovarali gradonačelnica Gordana Jovanović i član gradskog veća Dalibor Marković Palma.

Biznis Kurir/Politika

Ne propustiteInfoBizJapanski gigant širi proizvodnju u Inđiji: Pravi se najsavremeniji centar na 6.000 kvadrata i otvaraju nova radna mesta
Tojo tajers Inđija
InfoBizPrvi u Evropi, među retkima u svetu: Srbija počinje da pravi humanoidne robote - fabrika do fabrike, 8.000 radnih mesta i milionske investicije
Agibot robot
InfoBizSrbija uskoro bogatija za još jednu fabriku i 2.200 radnih mesta: Svaki automobil u svetu mogao bi da ima deo ovde proizveden
Automobilska industrija
InfoBizSrbija dobija fabriku kakve nema u Evropi: Investicija vredna milijardu evra, otvara se 1.000 novih radnih mesta
Subotica