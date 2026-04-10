Predstavnici Jagodine razgovarali su sa menadžmentom nemačke kompanije “Fišer” o otvaranju nove fabrike u Jagodini koju kompanija planira da izgradi.

Nemačka kompanija “Fišer Automotiv” je 2021. godine u Jagodini otvorila halu od 8.500 kvadrata, proizvodi auto delove i dodatnu opremu za automobile visoke klase, odnosno za brendove kao što su BMW, Mercedes, Folksvagen.

Otvaranju nemačke fabrike u Jagodini prisustvovao je tada predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom rekao da je otvaranje nemačke fabrike “Fišer” velika stvar za Srbiju.

Vlasnik kompanije Klaus Fišer tada je izjavio da je grupacija “Fišer” odabrala da u Jagodini otvori novu fabriku, jer ni u jednoj zemlji Evrope nije našla tako izvanredne uslove.

Sa predstavnicima "Fišera" o novim ulaganjima juče su razgovarali gradonačelnica Gordana Jovanović i član gradskog veća Dalibor Marković Palma.