List Gardijan izvestio je da je EU umesto toga predložila da se Ujedinjeno Kraljevstvo pridruži carinskoj uniji ili pristane na dublje ekonomsko usklađivanje putem Evropskog ekonomskog prostora, što bi od premijera Kira Starmera zahtevalo da poništi svoje odbijanje slobodnog kretanja radnika.

Zvaničnici Ujedinjenog Kraljevstva rekli su Gardijanu da EU nije definitivno odbacila jedinstveno tržište robe, kao i da je ta ideja među opcijama za raspravu na planiranom samitu u Briselu i Londonu, koji se očekuje u julu.

Portparol britanske vlade rekao je da se uoči samita pregovara o "ambicioznom paketu mera", uključujući sanitarni i fitosanitarni sporazum za trgovinu hranom i pićem, kao i još jedan sporazum, izveštava Rojters.

Vlada premijera Kira Starmera sve više govori o ekonomskim troškovima Bregzita, odnosno izlaska Velike Britanije iz EU, a njegova ministarka finansija Rejčel Rivs u martu je izjavila da je London spreman da se pridržava mnogih poslovnih pravila EU kako bi smanjio trgovinske barijere.