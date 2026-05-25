Sigurno ste primetili da čak i sasvim običnao hotelsko kupatilo deluje elegantno, uredno i "skuplje" nego mnoga kod kuće. Tajna često nije u mermeru i skupim pločicama, već u sitnim detaljima koji prave veliku razliku. Jedan od njih možete da nabavite za manje od 1.000 dinara, a dom će odmah izgledati sređenije i luksuznije.

Reč je o setu dozera za sapun i posudama za četkice, odnosno kupatilskim organizatorima u istoj boji i stilu. U hotelima gotovo nikada nećete videti šarene plastične boce šampona, različite ambalaže i prenatrpane police. Sve je uklopljeno, jednostavno i vizuelno čisto, pa baš zato prostor deluje elegantnije. Kada je prostor prazan, bez puno stvari, deluje minimalistički i luksuznije.

Dozeri za tečni sapun, tacna za čvrst sapun i posuda za četkice, sve u istoj nijansi i teksturi, i to baš čini da kupatilo deluje svedenije i "skuplje". Danas se u prodavnicama za kuću mogu pronaći keramički, mat ili bambus dozeri i čaše za četkice po veoma pristupačnim cenama. Dovoljno je da prespete tečni sapun u lep dozer, sklonite ili sakrijete višak ambalaže u kupatilu, kao što su poluistrošene kreme i kupke, i dodate malu tacnu ili korpicu za sitnice.

Efekat je iznenađujuće dobar, čak i u starijim kupatilima. Takođe, mnogi idu korak napred, pa u dozere sipaju i šampone i kupke, kako bi što više smanjili plastičnu ambalažu u kupatilu koja stvara nered.

Posebno su popularni beli, bež i crni mat detalji jer prostoru daju moderan hotelski izgled. Mnogi dodaju i mali peškir urolan pored lavaboa ili mirisnu sveću kako bi atmosfera bila još prijatnija.