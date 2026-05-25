Zaboravite renoviranje: Trik iz hotela koji menja izgled kupatila za manje od 1.000 dinara
Sigurno ste primetili da čak i sasvim običnao hotelsko kupatilo deluje elegantno, uredno i "skuplje" nego mnoga kod kuće. Tajna često nije u mermeru i skupim pločicama, već u sitnim detaljima koji prave veliku razliku. Jedan od njih možete da nabavite za manje od 1.000 dinara, a dom će odmah izgledati sređenije i luksuznije.
Reč je o setu dozera za sapun i posudama za četkice, odnosno kupatilskim organizatorima u istoj boji i stilu. U hotelima gotovo nikada nećete videti šarene plastične boce šampona, različite ambalaže i prenatrpane police. Sve je uklopljeno, jednostavno i vizuelno čisto, pa baš zato prostor deluje elegantnije. Kada je prostor prazan, bez puno stvari, deluje minimalistički i luksuznije.
Dozeri za tečni sapun, tacna za čvrst sapun i posuda za četkice, sve u istoj nijansi i teksturi, i to baš čini da kupatilo deluje svedenije i "skuplje". Danas se u prodavnicama za kuću mogu pronaći keramički, mat ili bambus dozeri i čaše za četkice po veoma pristupačnim cenama. Dovoljno je da prespete tečni sapun u lep dozer, sklonite ili sakrijete višak ambalaže u kupatilu, kao što su poluistrošene kreme i kupke, i dodate malu tacnu ili korpicu za sitnice.
Efekat je iznenađujuće dobar, čak i u starijim kupatilima. Takođe, mnogi idu korak napred, pa u dozere sipaju i šampone i kupke, kako bi što više smanjili plastičnu ambalažu u kupatilu koja stvara nered.
Posebno su popularni beli, bež i crni mat detalji jer prostoru daju moderan hotelski izgled. Mnogi dodaju i mali peškir urolan pored lavaboa ili mirisnu sveću kako bi atmosfera bila još prijatnija.
Najbolje od svega je što za ovu malu promenu nije potrebno renoviranje niti veliki budžet. Nekada upravo sitnice naprave najveću razliku i učine da dom izgleda sređenije, toplije i luksuznije.
