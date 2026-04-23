Renoviranje stana ili kuće iz godine u godinu je sve skuplje. Dok u novim nekretninama veći radovi obično nisu potrebni, kod starijih objekata često je neophodno osvežavanje prostora i popravka instalacija.

Za te poslove zaduženi su majstori, a prema podacima servisa Trebam.hr, cene njihovih usluga porasle su u poslednje dve godine za oko 25 odsto. Razlog za to je i rast cena materijala, goriva i drugih energenata, zbog čega su majstori podigli cene svojih usluga.

Tako se cena renoviranja kupatila kreće između 560 i 880 evra po kvadratnom metru, što uključuje sve radove od uklanjanja starih pločica, projektovanja, zamene instalacija, do postavljanja novih pločica i opreme. Keramičarski radovi u proseku koštaju između 15 i 28 evra po kvadratu, u zavisnosti od stanja zidova, materijala i drugih detalja.

Cena po dogovoru

Keramičar Oleksandr Čeredničenko, poznatiji na mrežama kao Saša Keramičar, ističe da se cene razlikuju od regiona do regiona, kao i od grada do grada.

- Ne postoji jedinstvena cena po kvadratu, ako govorimo okvirno. Stvar je u tome što su u većim gradovima jedne cene, u drugim krajevima druge - rekao je.

On već dve godine svoj rad ne naplaćuje po kvadratu, već po ukupnom dogovoru, jer na cenu utiču brojni faktori:

- U cenu uključujem hidroizolaciju, ko je priprema, kakvi su zidovi, da li ih treba izravnati, da li se rade ugaoni spojevi ili lajsne, koliko ima priključaka za vodu i struju, da li postoje niše, da li je u pitanju walk-in tuš, da li ima keramičkih prekidača. Sve to ulazi u cenu, tako da ne mogu unapred da kažem koliko nešto košta. Za neko kupatilo mogu uzeti 3.000 evra, za neko 2.500, a za neko i do 5.000 evra - sve zavisi šta se radi - objasnio je.

On nudi i cenovnik svojih usluga, u kojem jasno navodi koliko koštaju pojedini radovi, ali i kompletno renoviranje kupatila. Čak i kod postavljanja pločica cena zavisi od njihove veličine, vrste i mesta ugradnje.

Kupatilo ili terasa - nije isto

Naglašava da nije isto raditi terasu i renovirati kupatilo.

- Nije isto lepiti pločice na terasi i raditi kupatilo, jer je to potpuno drugačiji posao - rekao je, dodajući da cena može biti viša u pojedinim krajevima, ali da sve zavisi od majstora.

Govoreći o cenama i načinu rada, Saša je istakao:

- Neko kaže: "Ja to uradim za dva dana - 1.200 evra i to je to", ali ima i onih koji komplikuju posao bez potrebe. Postoje i detalji - svaki lepak i svaka hidroizolacija imaju svoj način rada i vreme sušenja - rekao je, dodajući da mnogi majstori vole da rade sa uključenim materijalom jer tako dodatno zarađuju.

Kada je reč o zaradi, naglašava da veliki deo prihoda odlazi na troškove.

- Imam puno izdataka - zakup stana, radionice, režije, poreze i PDV. Ne mogu da kažem da ne zarađujem, ali kada se sve sabere, ode mi 60, a nekad i 70 odsto zarade. Na kraju godine dodatno plaćam porez, što nije mali iznos. Nije lako, ali mora da se radi po zakonu - iskreno kaže Saša.

Zbog velikog obima posla i činjenice da radi sam, lista čekanja mu je produžena na oko šest meseci.

- Ugovaram poslove četiri do šest meseci unapred. U poslednje vreme ne prihvatam više klasične radove, već se fokusiram na zahtevnije i kreativnije projekte, poput unikatnih keramičkih elemenata. Završavam ono što je ranije dogovoreno, ali idem u drugom pravcu - rekao je.

Svoje radove redovno objavljuje na društvenim mrežama, gde dobija različite reakcije:

- Uvek postoje dva mišljenja - jedni kažu da je sve u redu, drugi da nije. Uvek ima negativnih komentara. Ima i majstora koji naplaćuju više od mene, ali sve zavisi od regiona, iskustva i kvaliteta rada - zaključio je Saša Keramičar.