I to radeći posao koji, kako on tvrdi, većina nas može da uradi.

Dvadesetjednogodišnji mladić pod korisničkim imenom "tajmleps" odlučio je da odgovori na pitanje koje mu očigledno često stiže u inboks na TikToku: Odakle mu novac za BMV?

Umesto klasičnog objašnjenja, snimio je video iz kupatila u kojem postavlja pločice - i ponudio svoju verziju formule za uspeh.

- Renoviranje kupatila. Oko 8.000 evra po prostoriji. 2-3 kupatila nedeljno. 80.000 evra mesečno. Ostalo izračunajte sami - napisao je mladić.

"Istina, i moj sin je keramičar"

Na prvi pogled, sve zvuči jednostavno: konkretan zanat, jasan proračun i brz novac. Međutim, upravo ta "jednostavnost" je izazvala lavinu komentara - od entuzijazma i podrške do otvorenih sumnji u brojke koje je izneo.

Neki od pratilaca nisu propustili priliku da dodaju dozu humora: "Amater. Uradiš jedno kupatilo dnevno, za svako naplaćuješ 875.000 evra, to je preko trista miliona godišnje".

S druge strane, bilo je i onih koji su tvrdili da u njegovim rečima ima istine, bar kada je u pitanju profitabilnost zanata.

- Istina, moj sin je takođe keramičar, uradio je kupatilo sa pločicama 120X60 na brzinu i zaradio 2.000 evra za 3 dana, ne znam šta vam je čudno ljudi. Dečko radi pošteno, neka zaradi, hvala Bogu - napisao je jedan korisnik, stavljajući do znanja da kvalitetni majstori danas imaju veoma dobru cenu na tržištu.

"Ne razumem tu cenu nimalo"

Drugi su podelili slična iskustva.

- Radio kod mene dečko, savršen posao, jeftino za kvalitet rada, naplatio mi je samo 6 hiljada evra.

Međutim, nisu svi uvereni da je takav tempo izvodljiv u praksi. Oni sa iskustvom u građevinarstvu su brzo ukazali na realnost posla - od pripreme podloge do završnih detalja.

- Ne znam kakav posao možete da uradite za dan i po ako su to 3 nedeljno, ja sam to radio, štemovanje, obrađivanje itd... renoviranje kupatila traje 7-10 dana.

Međutim, čak ni skeptici nisu osporili jednu stvar - dobar majstor danas vredi zlata.

- Bravo, ne razumem tu cenu, to je kao da gradiš palatu, ali svaka čast brate, samo nastavi i neka zaradiš još više.

Posebno je zanimljivo da se ovaj mladić izgleda ne ograničava samo na keramiku. Prema njegovim objavama, on obavlja niz poslova u kućama - od postavljanja ogledala, preko raznih adaptacija, do specifičnih građevinskih projekata poput betoniranja.

Drugim rečima, ne prodaje samo jedan zanat, već kompletnu uslugu - što na kraju može značajno uticati na ukupnu zaradu.