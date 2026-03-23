Mladi Hrvat objasnio kako mesečno da zaradite i do 80.000 evra! Stalno ga pitali odakle mu BMW, on poručio - Ovo svako može da radi (VIDEO)
I to radeći posao koji, kako on tvrdi, većina nas može da uradi.
Dvadesetjednogodišnji mladić pod korisničkim imenom "tajmleps" odlučio je da odgovori na pitanje koje mu očigledno često stiže u inboks na TikToku: Odakle mu novac za BMV?
Umesto klasičnog objašnjenja, snimio je video iz kupatila u kojem postavlja pločice - i ponudio svoju verziju formule za uspeh.
- Renoviranje kupatila. Oko 8.000 evra po prostoriji. 2-3 kupatila nedeljno. 80.000 evra mesečno. Ostalo izračunajte sami - napisao je mladić.
"Istina, i moj sin je keramičar"
Na prvi pogled, sve zvuči jednostavno: konkretan zanat, jasan proračun i brz novac. Međutim, upravo ta "jednostavnost" je izazvala lavinu komentara - od entuzijazma i podrške do otvorenih sumnji u brojke koje je izneo.
Neki od pratilaca nisu propustili priliku da dodaju dozu humora: "Amater. Uradiš jedno kupatilo dnevno, za svako naplaćuješ 875.000 evra, to je preko trista miliona godišnje".
S druge strane, bilo je i onih koji su tvrdili da u njegovim rečima ima istine, bar kada je u pitanju profitabilnost zanata.
- Istina, moj sin je takođe keramičar, uradio je kupatilo sa pločicama 120X60 na brzinu i zaradio 2.000 evra za 3 dana, ne znam šta vam je čudno ljudi. Dečko radi pošteno, neka zaradi, hvala Bogu - napisao je jedan korisnik, stavljajući do znanja da kvalitetni majstori danas imaju veoma dobru cenu na tržištu.
"Ne razumem tu cenu nimalo"
Drugi su podelili slična iskustva.
- Radio kod mene dečko, savršen posao, jeftino za kvalitet rada, naplatio mi je samo 6 hiljada evra.
Međutim, nisu svi uvereni da je takav tempo izvodljiv u praksi. Oni sa iskustvom u građevinarstvu su brzo ukazali na realnost posla - od pripreme podloge do završnih detalja.
- Ne znam kakav posao možete da uradite za dan i po ako su to 3 nedeljno, ja sam to radio, štemovanje, obrađivanje itd... renoviranje kupatila traje 7-10 dana.
Međutim, čak ni skeptici nisu osporili jednu stvar - dobar majstor danas vredi zlata.
- Bravo, ne razumem tu cenu, to je kao da gradiš palatu, ali svaka čast brate, samo nastavi i neka zaradiš još više.
Posebno je zanimljivo da se ovaj mladić izgleda ne ograničava samo na keramiku. Prema njegovim objavama, on obavlja niz poslova u kućama - od postavljanja ogledala, preko raznih adaptacija, do specifičnih građevinskih projekata poput betoniranja.
Drugim rečima, ne prodaje samo jedan zanat, već kompletnu uslugu - što na kraju može značajno uticati na ukupnu zaradu.
