Voćari u beogradskim selima i ove godine brinu za rod. Sunca je bilo, ali ako bude mraza, ponovo će nas kajsije i trešnje koštati više nego ananas.

Kajsije su procvetale i to rano, jer je bilo i 20 stepeni protekle nedelje. "Krošnje kao da su radosne", kaže Zoran Ristić, voćar iz Zaklopače.

"Mi to zovemo prljavijom rezidbom zbog roda, jer godinama ne beremo ovu sortu, koja je inače rana sorta kajsije, pa smo malo više ostavljali rodnih grana“, kaže voćar Zoran Ristić.

Voćar Mile Stefanović iz Ritopeka kaže da poslednje dve godine nije ubrao ništa zbog mraza.

"Za trulež i za pucanje trešnje koristim tri vrste preparata. Pa onda naftu 15 litara, to je 3.000 dinara, pa skela, ispada mi 10.000. Skupa je proizvodnja kajsije", kaže Mile.

Njegove su sa druge, pančevačke strane Dunava. Košta i skela. Voćari se nadaju da neće biti mraza kao prošle godine.

"Sve je to rizično do nekog 20. aprila. Oni kažu kad prođu Blagovesti, onda smo završili sa mrazevima, ali sad to u ovim godinama nije uopšte merodavno", priča voćar Zoran Ristić.

Mile Stefanović kaže da je proizvodnja kajsije nerentabilna i da će da proba još ovu godinu.

Navodi da ima još četiri prskanja voćnjaka.

Sredstva za zaštitu od mraza

Ne postoje hemijska sredstva za zaštitu od mraza ili ona koja bi mogla da uspore cvetanje.

Dobri su antifrost sistemi, ali voćari kažu da su za njih skupi. Posle dve godine bez roda, opet se uzdaju u trešnju, koja još nije procvetala.

Krošnje sada lepo izgledaju, ali je prošle godine ubrao samo 105 kilograma sa dva i po hektara, i to je krajnje destimulativno.

"Prošle godine mraza je bilo u aprilu i obrao je sve. Tako da ništa. A isto moraš da prskaš da li si brao ili nisi brao, da bi pripremio rod za sledeću godinu", kaže Mile Stefanović.

Zoran Ristić ima četiri hektara pod kajsijom, dva u brdu i dva u ravnici.

Koja bi cena trešnje mogla da bude

Dve godine nije bilo roda na tržištu. Voćari su izgubili rusko, za njih najbolje. Lani su za trešnju dobijali do 400 dinara, iako je na pijacama kilogram koštao i više od 1.000 dinara.

Ako dobro rodi, početna cena mogla bi da bude 20 odsto niža, kaže Mladen Petrović, stručnjak iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede.

To bi u sezoni bilo prihvatljivo i za potrošače, ali prvo da rodi. Po rečima stručnjaka, do kraja marta bar u beogradskom ataru ne bi trebalo da bude mraza. April niko još ne pominje, iako je za voćare još i kritičniji.|