Nova tačka na saobraćajnoj mapi Beograda već je počela da menja svakodnevicu putnika. Autobusko stajalište "Beograd (jug)“ koje je zvanično otvoreno 29. aprila, donelo je potpuno novu organizacija javnog i međumesnog prevoza u jednom od najprometnijih delova srpske prestonice.

Gde se nalazi?

Smešteno u blizini petlje Autokomanda, u smeru ka Nišu, novo stajalište izgrađeno je uz auto-put M11, na posebnoj saobraćajnoj površini koje je sređenoi uređeno. Time je dosadašnje improvizovano zaustavljanje autobusa na samom auto-putu konačno otišlo u prošlost.

Već od prvog dana bilo je jasno da promene nisu male. Autobusi su usmeravani ka novom terminalu, dok su putnici polako počeli da se navikavaju na novu rutinu. Dodatna olakšica za početak je i to što se peronska karta trenutno ne naplaćuje. Već za nekoliko dana uobičajene gužve oko Autokomande postale u značajno smanjene.

Foto: Gemini ilustracija

Novi terminal projektovan je kao peronsko stajalište sa čak 13 perona za međumesni saobraćaj, uz dodatne prostore za parkiranje autobusa, ali i parking za automobile sa čak 350 mesta. Jedan deo namenjen je gradskim i prigradskim linijama, koje sada ovde imaju prolazno stajalište. Upravo ta kombinacija čini ovu lokaciju važnim čvorištem koje povezuje različite vidove prevoza.

Najveće promene osetiće korisnici prigradskih linija. Autobusi koji su ranije stajali na petlji Autokomanda sada produžavaju do novog stajališta, gde je obezbeđen uređen prostor za prijem putnika. Istovremeno, menjaju se i trase pojedinih gradskih linija: 18, 36 i 39 sada prolaze kroz ovu zonu, dok linije 17, 38L, 46, 55 i 70 takođe koriste novo stajalište i nastavljaju dalje uobičajenim putem.

Šta sve ima novo stalajište 13 perona za međumesni prevoz

posebne frontove za parkiranje

zonu za gradske i prigradske linije

parking sa 350 mesta za automobile

staničnu zgradu

šaltere za kupovinu karata koji rade od 5:30 do 22 časa

karte na kartomatima biće dostupne 24 časa dnevno

Stara stanica kod nadvožnjaka, koja je godinama važila za jedno od ključnih mesta za ukrcavanje je potpuno ukinuta. Time je zatvoreno jedno poglavlje beogradskog saobraćaja, ali i otvoreno novo - organizovanije, bezbednije i funkcionalnije.

Iako će biti potrebno vreme da se putnici u potpunosti prilagode, jasno je da "Beograd (jug)“ nije samo novo stajalište, već pokušaj da se u ovom delu grada uvede red u saobraćaj koji je godinama bio opterećen improvizacijama. Za mnoge će to značiti malo dužu šetnju ili promenu navika, ali i jednostavnije presedanje i bezbednije putovanje.

Prigradske linije

Sve prigradske linije ka Grockoj, Sopotu i Mladenovcu više neće stajati u niši kod Autokomande, već nastavljaju direktno do "Beograd (jug)“, gde putnici ulaze u okviru novog, uređenog prostora.

Autokomanda je decenijama bila simbol gužve i haosa, a novo autobusko stajalište "Jug“ funkcioniše kao protočni terminal - autobusi primaju putnike i nastavljaju dalje. Upravo taj model omogućava bolji protok i smanjenje zastoja bez stvaranja novih uskih grla.

Stajalište je namenjeno putnicima koji putuju ka jugu Srbije. Umesto prelaska kroz ceo grad, sada će moći da se ukrcaju na izlazu iz Beograda - brže, jednostavnije i bez dodatnog stresa.

Ali ovo stajalište nije važno samo za putnike. Njegova uloga je i da rastereti grad: manje autobusa u centru, manji pritisak na Gazelu i manje haotičnih zaustavljanja na nepredviđenim mestima.

Parking sa 350 mesta Kod autobuskog stajališta "Jug" nalazi se i veliki parking-prostor sa 350 mesta, koji će služiti i za stanicu i za projekat "Parkiraj i vozi".

Tu će mnogi ljudi koji dolaze u Beograd i koji iz raznoraznih razloga ne vole da voze po Beogradu moći da parkiraju svoje vozilo i da nastave ili javnim prevozom ili taksijem ka centru grada.

Kako je najavljeno građani mogu da očekuju postavljanje pasarele u narednom periodu, koja će spajati sadašnji novi parking sa petljom i pešačkom stazom preko Autokomande, te će moći da pređu na drugu stranu autoputa. Kada sve bude skockano do kraja putnicima će na raspolaganju biti nadstrešnice, klupe, uređeni toaleti i svi prateći sadržaji za komforan boravak.

Otvaranjem stajališta "Jug“, Beograd je dodatno dobio izgled moderne metropole poput velikih evropskih gradova, gde autobuski saobraćaj nije koncentrisan na jednoj lokaciji, već raspoređen na više terminala radi efikasnijeg kretanja.