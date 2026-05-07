Pregovori između Srbije i mađarskog MOL-a o preuzimanju NIS-a od ruskog "Gasproma" ulaze u finiš. Kako je rekla ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović, do 15. ili 16. maja trebalo bi da budu stvoreni uslovi da se određene informacije u vezi s pregovorima Srbije i MOL-a podele sa SAD, koje treba da odobre ugovor.

Rafinerija ključno pitanje

Ona je navela da su praktično dogovorena neka od ključnih pitanja pre svega o nastavku rada Rafinerije u Pančevu.

- Jedno od ključnih pitanja je bilo da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski godišnji nivo prerade i postigli smo određene dogovore o tome. Želimo da osiguramo da srpsko tržište bude obezbeđeno rafinerijskom preradom iz Pančeva - rekla je ministarka.

Bojan Stanić iz PKS-a pojasnio je za Kurir da je pitanje Rafinerije za Srbiju crvena linija u pregovorima iz više razloga.

- Rafinerija je izuzetno važna za našu zemlju i moramo da se izborimo za njen pun kapacitet rada. Ukoliko dođe do smanjenja rada, to bi s vremenom dovelo do smanjenja zaposlenih, ali i manjeg učešća i uticaja NIS-a na domaćem tržištu naftnih derivata. Kada se konačno završe dogovori, NIS će nastaviti normalno da funkcioniše, što znači da će značajno doprinositi našem industrijskom i energetskom potencijalu i da će, kao i ranije, biti jedna od najvećih kompanija u Srbiji i regionu - kazao je Stanić.

Ne znamo šta kažu Rusi Ulazimo u foto-finiš pregovora između MOL-a i srpske vlade, međutim, još ne znamo kako teku pregovori između "Gasproma" i MOL-a, što je uslov da dođe do kupovine ruskog dela u srpskoj naftnoj kompaniji. Imajući u vidu da je novo rukovodstvo u Mađarskoj reklo da će iz pragmatičnih razloga nastaviti ekonomske odnose s Rusijom i da će nastaviti ovaj projekat koji je od interesa za njihovu privreda, verujem da idemo u dobrom smeru i da će se sve to uskoro završiti - rekao je Bojan Stanić.

Rafinerija je naš interes

Budućnost NIS-a i pančevačke rafinerije jedno od ključnih pitanja energetske bezbednosti Srbije. Prema rečima vlasnika pumpe i počasnog predsednika Unije poslodavaca Srbije Nebojše Atanackovića, status Rafinerije je bio obezbeđen i prethodnim ugovorom Srbije i "Gaspromnjefta".

- Prosto, naš interes je da imamo efikasnu rafineriju koja zapošljava određen broj ljudi. Ako bi se količina nafte koja se tu prerađuje smanjila, prihodi bi znatno opali. Približno, trećina kompanije je u našem vlasništvu i bitno je da prihod bude maksimalan. Postoje države koje nemaju svoje rafinerije, a imaju derivate na benzinskim stanicama, ali za nas je važno da proizvodnja Rafinerije opstane - naglasio je Atanacković.

O čemu se razgovara s MOL-om Rafinerija u Pančevu - precizno definisanje svih detalja koji moraju da budu u ugovoru

Pravo preče kupovine ukoliko MOL odluči da proda svoj udeo u NIS

Status naftnih nalazišta na severu Srbije

Rudna renta

Status malih akcionara NIS-a

Podsećamo, američki OFAK je odredio rok do 22. maja da se konačno ugovore svi detalji ugovora o mađarskom preuzimanju većinskog paketa ruskih akcija u NIS-u.