Vlada Republike Srbije usvojila je zaključak 30. 4. 2026. godine kojim se volontiranje studenata na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi EKSPO "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve" smatra dobrovoljnim radom koji se vrednuje u sistemu visokog obrazovanja, u skladu sa članom 39. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, od 1 do 3 ESPB boda, u zavisnosti od broja sati angažovanja.

Istim zaključkom predviđeno je da će vrednovanje dobrovoljnog rada vršiti visokoškolska ustanova na način uređen opštim aktom ustanove, u skladu sa članom 39. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju, a na osnovu potvrde o obavljenom volontiranju koju studentu izdaje privredno društvo „EKSPO 2027” d.o.o. Beograd.

Šta propisuje Zakon o visokom obrazovanju?

Zakon o visokom obrazovanju propisuje da se ukupno angažovanje studenta sastoji od:

Aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari i dr.)

Samostalnog rada

Kolokvijuma i ispita

Izrade završnih radova i studentske prakse

Dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici i drugih vidova angažovanja

Zakon definiše da je dobrovoljni rad – rad studenta bez naknade, koji organizuje visokoškolska ustanova na projektima od značaja za lokalnu zajednicu koji se vrednuje u sistemu visokog obrazovanja, kao i da uslove, način organizovanja i vrednovanje dobrovoljnog rada uređuje visokoškolska ustanova svojim opštim aktom.

Povratak praksi sa Univerzijade 2009.

U cilju što efikasnijeg sprovođenja odredbi člana 39. Zakona o visokom obrazovanju, a radi ostvarivanja prava studenata na vrednovanje u sistemu visokog obrazovanja svakog dobrovoljnog rada na projektima od značaja za lokalnu i širu zajednicu, Vlada je donela odluku da se volontiranje na Međunarodnoj izložbi EKSPO može vrednovati u sistemu ESPB bodova, baš kao što je to bio slučaj na Univerzijadi 2009. godine.