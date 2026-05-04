Elektromreža Srbije započela je radove na rekonstrukciji 110 kV dalekovoda u cilju obezbeđivanja rezervnog napajanja za potrebe kompleksa EXPO 2027. Početak radova obišla je generalna direktorka EMS AD Jelena Matejić.

Planirani radovi obuhvataju rekonstrukciju dalekovoda 110 kV br. 104/1 na pravcu TS Beograd 2 - TS Beograd 32, kao i rekonstrukciju dela dalekovoda 110 kV br. 104/2 na pravcu TS Beograd 32 - TS Beograd 5, koji uključuje i prelaz reke Save kod Ade Ciganlije.

U okviru rekonstrukcije vrši se prelazak postojećih jednosistemskih dalekovoda u dvosistemske, uz izgradnju novih stubova i modernizaciju opreme.

Ovaj investicioni projekat je od ključnog značaja za obezbeđivanje rezervnog snabdevanja električnom energijom novih trafostanica Beograd 44 (Surčin) i Beograd 58 (Nacionalni stadion), koje se grade u okviru projekta EXPO 2027. Istovremeno, rekonstrukcijom postojećih jednosistemskih dalekovoda i njihovim prelaskom u dvosistemske značajno se povećava prenosna moć i ukupna pouzdanost mreže se podiže na viši nivo.

Foto: Jadranka Ilić

Završetak predmetnih radova doprineće većoj sigurnosti snabdevanja ne samo kompleksa EXPO, već i šireg područja Beograda, uključujući Surčin, Surčinsko polje, Makiš, Žarkovo i okolne delove grada.

Vrednost projekta iznosi oko osam miliona evra, a završetak radova planiran je do kraja 2026. godine.

Generalna direktorka Elektromreže Srbije Jelena Matejić istakla je da je obezbeđivanje rezervnog napajanja ključni element pouzdanog funkcionisanja sistema.

- Osnovna infrastruktura za napajanje EXPO će uskoro u potpunosti biti završena. Uvođenje 110 kV dalekovoda 104/2 TS BGD 5 - TS BGD 32 u novu TS Beograd 44 u Surčinu je završeno, a izgradnja dvostrukog kablovskog voda 110 kV od TS 110/35 kV Beograd 44 do TS 110/10 kV Beograd 58 (Nacionalni Stadion) je u finalnoj fazi završetka radova i stavljanja pod napon. Paralelno sa izgradnjom osnovne infrastrukture, Elektromreža Srbije sistemski pristupa obezbeđivanju rezervnog napajanja, jer na taj način možemo garantovati potpunu sigurnost snabdevanja. Ovaj projekat dodatno jača prenosnu mrežu i obezbeđuje stabilnost napajanja ne samo za EXPO 2027, već obezbeđuje i osnovu za budući razvoj ovog dela Beograda - rekla je Matejić.

Realizacijom ovog projekta, Elektromreža Srbije nastavlja da unapređuje prenosnu infrastrukturu i stvara uslove za siguran i pouzdan rad prenosnog sistema u skladu sa rastućim potrebama privrede i građana.