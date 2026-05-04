Evropljani bi mogli da preispitaju svoje planove za letnja putovanja, jer bi nestašica kerozina, izazvana blokadom Ormuskog moreuza mogla da natera avio-kompanije na povećanje cena avionskih karata.

Cene kerozina su više nego udvostručene otkako su SAD i Izrael u februaru napali Iran. Razlog je to što su i Iran i SAD u različitim trenucima blokirali Ormuski moreuz, ključni pomorski put za petinu svetskih tankera sa naftom i gasom.

Marina Efthimiu, profesorka upravljanja u avijaciji na Univerzitetu u Dablinu, rekla je da su cene kerozina u Evropi porasle sa oko 68,27 evra po barelu u februaru na 153,84 evra krajem aprila, prema podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni transport.

- Ako cene goriva, koje čine između 25 i 50 odsto ukupnih troškova poslovanja avio-kompanija, ostanu visoke, a kompanije nisu obezbedile zaštitu od rasta cena, mogle bi da bankrotiraju - kaže ona.

Pored naglog rasta cena, uskoro se očekuje i nestašica kerozina. Pre dve nedelje, čelnik Međunarodne agencije za energiju upozorio je da Evropa ima još oko šest nedelja zaliha kerozina.

Evropa u proseku troši oko 1,6 miliona barela kerozina dnevno, a iz domaćih izvora obezbeđuje 1,1 milion barela. Veliki deo preostalih 500.000 barela dolazio je sa Bliskog istoka preko Ormuskog moreuza, koji je sada gotovo neprohodan.

Letovi već poskupljuju

Neke avio-kompanije već prebacuju ovaj rast troškova na putnike. Air France-KLM je, prema navodima, uveo dodatnu taksu od 100 evra za interkontinentalne letove, dok je Lufthansa 22. aprila objavila da će u narednih šest meseci ukinuti 20.000 kratkih letova, a oko 1.000 letova otkazuje i Skandinevijan erlajns.

- Prinuđeni smo da to uradimo, jer bismo u suprotnom u roku od nekoliko meseci bankrotirali - rekao je Sebastijen Žustum, viši potpredsednik Air France-KLM-a.

Cene avionskih karata porasle su za 24 odsto tokom godine, prema izveštaju konsultantske kuće Teneo.

Endru Čarlton, direktor konsultantske firme Aviation Advocacy, rekao je da su zalihe goriva trenutno dovoljne, ali da postoji velika neizvesnost.

- Ta neizvesnost i dodatni troškovi održavanja punih rezervoara čine karte skupljim za putnike - rekao je on i dodao:

- Putnike očekuje manji broj mesta u avionima i manje povoljnih ponuda na tržištu.

Šta očekuje avio-industriju?

Organizacija Airlines for Europe (A4E), koja okuplja 16 evropskih avio-prevoznika i predstavlja oko 80 odsto evropskog avio-saobraćaja, pozvala je EU da hitno preduzme mere kako bi ublažila posledice krize u Iranu.

A4E traži ublažavanje pravila koja obavezuju avio-kompanije da 90% goriva uzimaju unutar EU, kao i privremeno ukidanje sistema trgovine emisijama CO₂.

- To su privremene mere kako bismo prebrodili trenutnu situaciju - rekla je Uranija Georgutsaku izvršna direktorka A4E.

Saveti aerodroma (ACI) pozvali su na uvoz iz alternativnih izvora, zajedničku nabavku i bolju koordinaciju među državama EU.

- Trenutne cene kerozina i mogući novi talas krize troškova života znače da će mnogi regionalni aerodromi biti suočeni sa ozbiljnim izazovima - dodala je.

Stav Evropske komisije

- U samo 60 dana sukoba, račun za uvoz fosilnih goriva porastao je za više od 27 milijardi evra - rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je naglasila potrebu za jačom koordinacijom među državama članicama EU, posebno u vezi sa zalihama goriva i kerozina.

Evropska komisija je pokrenula plan AccelerateEU, koji uključuje praćenje zaliha kerozina i koordinaciju snabdevanja.

Stručnjaci upozoravaju da nadzor može ublažiti krizu, ali ne može rešiti nestašicu ako potraje.

- To može sprečiti paniku, ali ne može stvoriti gorivo koje ne postoji - rekla je profesorka Efthimiu.

Globalno tržište i rizici

Većina svetskog kerozina rafiniše se u Aziji, ali i tamo zemlje počinju da ograničavaju izvoz zbog sopstvenih potreba.

I pored svega, EU pokušava da održi poverenje i podstakne putovanja.

- Moramo izbeći širenje panike među putnicima - rekao je evropski komesar za saobraćaj i turizam Apostolos Cicikostas.