Otvoren mega-terminal u Frankfurtu: Gradio se 10 godina, koštao 4 milijarde evra, a ovo su kapaciteti
Posle 10 godina izgradnje konačno je otvoren novi terminal na najvećem nemačkom aerodromu u Frankfurtu. Samo ovaj terminal bi trebalo da opslužuje oko 19 miliona putnika godišnje, prenosi nemačka novinska agencija DPA.
Investicija od četiri milijarde evra
Završetak Terminala 3 prvobitno je bio planiran za 2022. godinu, ali je odložen zbog pandemije. Fraport je u terminal uložio oko četiri milijarde evra, znatno više od prvobitne procene od 2,5 do 3 milijarde evra.
Prvi avioni koji će koristiti terminal od četvrtka biće kineske avio-kompanije.
Novi terminal može se proširiti kako bi primio 25 miliona putnika, što bi približno dostiglo kapacitet četvrtog najvećeg nemačkog aerodroma u Diseldorfu.
Tokom 2025. godine na aerodromu u Frankfurtu bilo je oko 63 miliona putnika i približno 460.000 poletanja i sletanja.
Uprkos poremećajima izazvanim ratom u Iranu, izvršni direktor Fraporta Stefan Šulte rekao je da se očekuje da će aerodrom ove godine ostati u okviru cilja od 65 do 66 miliona putnika.
Povećanje kapaciteta
Sa novim terminalom, aerodrom može da primi oko 700.000 letova godišnje. Izgradnja trećeg terminala izazvala je proteste zbog buke i zagađenja životne sredine.
Inače. Fraport AG (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) je vodeća nemačka transportna kompanija i jedan od najznačajnijih globalnih operatera u aerodromskom poslovanju. Sa sedištem u Frankfurtu, kompanija je najpoznatija kao upravljač aerodroma u Frankfurtu na Majni koji je jedan od najvećih vazduhoplovnih čvorišta u Evropi.
Pored Frankfurta, Fraport je aktivan na 29 aerodroma na četiri kontinenta, upravljajući njima kroz koncesije ili vlasničke udele.
Kompanija upravlja ili ima udele u aerodromima u Grčkoj (14 regionalnih aerodroma), Brazilu, Bugarskoj, Sloveniji, Peruu i Turskoj.
