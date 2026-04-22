Posle 10 godina izgradnje konačno je otvoren novi terminal na najvećem nemačkom aerodromu u Frankfurtu. Samo ovaj terminal bi trebalo da opslužuje oko 19 miliona putnika godišnje, prenosi nemačka novinska agencija DPA.

Investicija od četiri milijarde evra

Završetak Terminala 3 prvobitno je bio planiran za 2022. godinu, ali je odložen zbog pandemije. Fraport je u terminal uložio oko četiri milijarde evra, znatno više od prvobitne procene od 2,5 do 3 milijarde evra.

Prvi avioni koji će koristiti terminal od četvrtka biće kineske avio-kompanije.

Novi terminal može se proširiti kako bi primio 25 miliona putnika, što bi približno dostiglo kapacitet četvrtog najvećeg nemačkog aerodroma u Diseldorfu.

Tokom 2025. godine na aerodromu u Frankfurtu bilo je oko 63 miliona putnika i približno 460.000 poletanja i sletanja.

Frankfurtski aerodrom
Foto: Michael Probst/AP

 Uprkos poremećajima izazvanim ratom u Iranu, izvršni direktor Fraporta Stefan Šulte rekao je da se očekuje da će aerodrom ove godine ostati u okviru cilja od 65 do 66 miliona putnika.

Povećanje kapaciteta

Sa novim terminalom, aerodrom može da primi oko 700.000 letova godišnje. Izgradnja trećeg terminala izazvala je proteste zbog buke i zagađenja životne sredine.

Inače. Fraport AG (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) je vodeća nemačka transportna kompanija i jedan od najznačajnijih globalnih operatera u aerodromskom poslovanju. Sa sedištem u Frankfurtu, kompanija je najpoznatija kao upravljač aerodroma u Frankfurtu na Majni koji je jedan od najvećih vazduhoplovnih čvorišta u Evropi.

 Pored Frankfurta, Fraport je aktivan na 29 aerodroma na četiri kontinenta, upravljajući njima kroz koncesije ili vlasničke udele.

Kompanija upravlja ili ima udele u aerodromima u Grčkoj (14 regionalnih aerodroma), Brazilu, Bugarskoj, Sloveniji, Peruu i Turskoj.

Biznis Kurir/Fenixmagatin.de

