Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je Aerodromima Srbije rešenje kojim se dozvoljava fazna rekonstrukcija i dogradanja novih sadržaja na aerodromu "Morava".

Konkretno, reč je o rekonstrukciji i dogradnji postojeće pristanišne platforme i saobraćajnica za vezu sa rulnim stazama, na civilnom delu aerodroma "Morava". Što se tiče platforme, kako se može videti u rešenju, reč je o objektu koji je upisan u katastru nepokretnosti kao objekat br. 3. Planirano je da posle predstojećih radova površina tog objekta bude 40.558 m2.

Aerodrom Morava u Kraljevu Foto: RINA

U planu je i izgradnja novog sistema atmosferske kanalizacije, približne dužine 1.185m, i tretman atmosferskih otpadnih voda sa platforme preko separatora lakih naftnih derivata sa obilaznim vodom, kao i izgradnja zatvorenog vodonepropusnog retenzionog bazena ukupne zapremine 1.500 m³, sa pumpnom stanicom. Predviđena je i izgradnja sistema elektroenergetskih instalacija, uključujući osvetljenje avioplatforme i sistem svetlosnog obeležavanja, kao i izgradnja kablovske kanalizacije za njihovo napajanje, približne dužine 1,005m.

Predračunska vrednost ovih radova iznosi oko 689 miliona dinara bez PDV-a.