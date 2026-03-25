Haos sa Bliskog istoka više nije samo ratna mapa i priča o raketama, to je sada udar koji se preliva pravo na Evropu, na region i na svaku pumpu.

U Sloveniji je uvedeno ograničenje točenja goriva, angažovana je i vojska da pomogne distribuciju, a u Hrvatskoj su cene otišle naviše i na pojedinim pumpama već nema dizela.

Tamara Goričanac javila se iz Slovenije za emisiju "Redakcija" sa najnovijim informacijama o stanju na tržištu. Na samom početku istakla je da je situacija sa benzinom napeta, te da su cene su mnogo porasle:

- U jednom trenutku je došlo i do povećane potražnje i to je onda posle dovelo do nenormalnih gužvi, i prevremenih ograničenja na pojedinim pompama. Napravili su regulaciju benzina umesto za 25 centi, sad je poskupio za oko 11,5, a dizel za skoro 17 centi po litru.  Cene su se menjale na dve nedelje a sad se menjaju svake - ispričala je Goričanac i dodala:

- To je super, jer su sada prazne benzinske pumpe. Inače, prošle nedelje smo čekali 45 minuta na benzinskoj, kako bi stigli na red. Međutim, i kad stignete na red, možete da sipate svega 30 litara. Po Ljubljani je bio kolaps totalni.

Haos u regionu počeo je blokadom ključnih energetskih ruta i rastom cena goriva, dok poremećaji u Ormuskog moreuzu dodatno destabilizuju globalno snabdevanje. Rastuća neizvesnost utiče na transport, industriju i tržišta, a svaka nova eskalacija sukoba između Irana, Amerike i Izraela dodatno pojačava pritisak na energente.

Redovi na pumpama u Sloveniji, nestašica dizela Foto: Printskrin, screenshot X/FotoNsX

Situacija u Srbiji

Srbija za sada ostaje bez redova, bez panike i sa tržištem pod kontrolom. Prof. dr Veljko Mijušković, ekonomista kazao je da je pravovremeno reagovanje prvi faktor koji je Srbiji omogućio stabilnost u ovakvim okolnostima:

- Imali smo i malo sreće oko NIS-a u prethodnom periodu. Kod nas energetska kriza svakako traje duže, čak i pre blokade Ormuskog moruza. U prvi mah smo uradili sve što je bilo moguće u smislu mera. Prvenstveno, ograničavanje izvoza nafte i derivata, to je produženo i radi se u kratkim etapama. Ove mere nemaju cilj da budu dugoročne, dosta tih mera je i po štetu države. Negativno se sve to odražava po pitanju javnih finansija.

Panične reakcije u regionu

Drugi set mera postavljao se zbog ograničavanja akciza, a Mijušković naglašava da se Srbija odrekla jednog dela prihoda za određeni vremenski period, da bi tako amortizovala udar na cene:

- U regionu postoji dosta razlilitih poteza. U Sloveniji su želeli da uvedu meru da se zabrani prodaja goriva strancima. Vrlo iracionalno. Kako će te vi to da uradite, oni su deo Evropske unije i ta mera nema mnogo rezona. Sa druge strane, javile su se panične reakcije, koje mi nemamo i dobro smo se pripremili - kaže Mijušković i zaključuje:

- Ako kriza potraje, mi nećemo biti pošteđeni negativnih efekata. uzimajući u obzir dešavanja na globalnom nivou, verujem da će doći do brzog rešenja.

