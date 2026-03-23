Slušaj vest

U Sloveniji je uvedeno ograničenje prodaje goriva na benzinskim pumpama kako bi se sprečili problemi u snabdevanju izazvani izraelsko-američkim napadom na Iran.

Naime, odlukom Vlade Republike Slovenije ograničeno je točenje goriva na 50 litara za fizička lica i 200 litara za pravna lica, nakon što je poslednjih dana došlo do problema u snabdevanju na većem broju pumpi širom zemlje.Problem u snabdevanju gorivom najviše je primetan na Petrolovim benzinskim stanicama, o čemu je govorio i slovenački premijer Robert Golob, koji je pozvao naftne trgovce da razmisle i o merama prema stranim državljanima, usled velikog broja građana Austrije i Italije, koji u Sloveniji toče gorivo zbog jeftinijih cena.

"Danas svi mogu da vide da su benzin, nafta i dizel dostupni uglavnom na benzinskim stanicama MOL-a. Ako može MOL, to bi trebalo da može i Petrol", rekao je Golob, preneo je slovenački javni servis.

Iz kompanije Petrol odbacili su navode da je do problema došlo zbog njihovog neadekvatnog ponašanja, istakavši da su zalihe goriva stabilne, kao i da do povremenih nestašica dolazi zbog povećane potražnje.

Usled nestašica goriva na internetu je napravljen sajt "Kje je gorivo?", na kojem se u realnom vremenu prikazuje mapa sa podacima o dostupnosti goriva na pumpama.

Foto: Kje je gorivo printscreen

Slovenačka vlada je u četvrtak donela uredbu prema kojoj su na auto-putu dopuštene tržišne cene goriva, dok van auto-puta one ostaju umanjene i kontrolisane. 

Za utorak je najavljeno poskupljenje goriva, pa se očekuje da će za litar dizela građani Slovenije plaćati 1,64 evra.

 Koliko može da natoči Slovenac

Privatnim licima ograničeno je sipanje na 50 litara dnevno, dok pravna lica i pojedinci koji se bave privredom mogu sipati do 200 litara. Ograničenja ostaju na snazi dok ne bude doneta drugačija odluka.

Vlada je pozvala distributere da koordiniraju isporuke goriva od skladišta do pumpi, a trgovci moraju redovno dostavljati izveštaje o stanju zaliha, piše Avaz.

Na osnovu tih podataka, vlada će odlučiti o eventualnim dodatnim merama.

Foto: Facebook Printscreen

Premijer Robert Golob naglasio je da se ograničenja posebno odnose na strane državljane, a trgovci su dobili preporuku da pripreme posebne mere u tom smislu.

Kurir.rs/Novosti/Beta

