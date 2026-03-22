Točenje goriva na benzinskim stanicama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno i 200 litara po pravnom licu i po fizičkom licu koje se bavi određenim delatnostima, uključujući poljoprivredu.

Ograničenja će ostati na snazi do daljnjeg.

Vlada je takođe aktivirala slovenačku vojsku, koja će učestvovati u snabdevanju, a njeni pripadnici će biti dostupni i za transport goriva, i pozvala je distributere da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih stanica, što će ubrzati isporuku goriva do stanica.

Redovi na pumpama u Sloveniji

Prodavci goriva moraće vladi ujutru da dostave nove izveštaje o stanju na svojim benzinskim stanicama. Vlada Slovenije će potom odlučiti da li su potrebne dodatne mere, najavio je u subotu uveče premijer Robert Golob.

Prema njegovim rečima, vlada želi da postigne ograničenja prodaje goriva, posebno strancima, zbog čega su izdali preporuku trgovcima da pripreme mere za strane državljane.

Problemi su uglavnom sa Petrolom, prema kome je premijer bio veoma kritičan u subotu.

Međutim, kompanija je u subotu tvrdila da vredno radi na obezbeđivanju snabdevanja svoje mreže.

Situacija u Srbiji stabilna, država preduzela odgovarajuće mere

Na srpskom tržištu nema problema, jer državne mere daju rezultate. Iz Vlade apeluju na građane da ne prave zalihe.

Snabdevenost i kontrola cena je i cilj mera koje je država do sada preduzela, a to su privremena zabrana izvoza nafte, benzina i dizela, povlačenje za sada prvih zaliha - 40.000 tona najprodavanijeg dizela i dodatno smanjenje akciza.

Profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić kaže za RTS da su mere države sa akcizama primerene i usmerene na ublažavanje udara na građane i privredu.

Objasnio je da ako se država odrekne 61 odsto od nečega, što preračunato u evre iznosi oko 2 milijarde na godišnjem nivou, to je veoma krupan izdatak za budžet.

Međutim, kako kaže, uprkos tome stanje našeg javnog duga govori da mi imamo slobodnog prostora za dodatno zaduživanje, a da taj dug previše ne poskupi.

Ljubodrag Savić, ekonomski stručnjak, kaže da ništa ne zavisi od nas i da je sve teško dugoročno predvideti.