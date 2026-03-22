Novi paket mera države, kao odgovor na globalnu energetsku krizu, predviđa i olakšice za poljoprivredne proizvođače. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ističe da čak i ako cena goriva bude rasla, za poljoprivrednike će maksimalna cena biti 184 dinara, ali i da će povraćaj akciza biti veći.

Ističe i da je isplata podsticaja za setvu već započela. Poručuje da ima dovoljno zaliha osnovnih namirnica i da nema razloga za strah.

Poljoprivredni proizvođači u Srbiji ulaze u prolećnu setvu uz snažniju podršku države, koja uključuje direktne subvencije, povoljne kredite i značajno nižu cenu goriva. Nadležni poručuju da je tržište stabilno i da nema razloga za zabrinutost, uprkos globalnim turbulencijama.

"I poljoprivrednici i svi građani Srbije mogu da budu mirni. Naravno, ako ovo čudo što se dešava u svetu potraje nekoliko meseci, a posle toga niko ne zna šta će se dešavati sa svetom. Ali za razliku od drugih država i okruženja, zaista smo stabilni što se tiče snabdevanja gorivom, svim sirovinama i đubrivom", rekao je Glamočić.

Počela isplata podsticaja za setvu

Država je, kako ističe, već započela isplatu podsticaja za setvu, i to odmah po raspisivanju javnog poziva pre tri nedelje.

"Odmah drugi dan nakon raspisivanja smo počeli da isplaćujemo novac. Već je leglo na račune poljoprivrednicima više od 15 milijardi dinara. Obradili smo predmete za 21 milijardu dinara. Međutim, apelujem na poljoprivrednike da prihvataju rešenja. Oni ne pogledaju u e-sanduče, da se odreknu prava na žalbe kako bi im novac odmah stigao", naveo je Glamočić.

Poljoprivrednicima je na raspolaganju i najpovoljnija kreditna podrška na tržištu.

"Kamatne stope, na primer, za đubrivo su nula odsto – to nema nigde na tržištu. Za žene i za mlađe od 40 godina jedan odsto, za sve ostalo je tri odsto. Znači, mogu da kupe sve – od hemije, đubriva, mehanizacije, opreme šta god žele. Apsolutno najpovoljnije“, dodao je Glamočić.

Jeftiniji dizel i veći povraćaj akcize

Posebna mera odnosi se na cenu goriva, koja je za poljoprivrednike značajno niža nego za ostale građane.

"Građani Srbije plaćaju 212 dinara za dizel, a poljoprivredni proizvođači plaćaju 181 dinar. Predsednik je rekao da čak ako cena bude rasla, za poljoprivrednike će maksimalno biti 184 dinara“, objasnio je Glamočić.

Ukazuje da je država uvek davala povrat akciza poljoprivrednim proizvođačima i da je do sada to bilo 50 dinara.

"U ovoj situaciji poljoprivrednici su prošli još bolje. Povrat će biti 57,64 dinara. To znači da poljoprivredni proizvođač, ako građanin Srbije uobičajeno plaća 212 dinara, poljoprivrednici će plaćati ukupno 123,37 dinara", navodi Glamočić.

Ušteda na 100 hektara - 7.500 evra

Dao je i primer kolika je to ušteda na 100 hektara.

"Na primer, oni koji rade 100 hektara zemlje, imaju pravo na 100 litara po hektaru. Kada se preračuna – oni uštede negde oko 7.500 evra", ukazuje Glamočić.

Nema nestašica – stabilno snabdevanje goriva u celoj Srbiji

Uprkos slikama nestašica iz pojedinih evropskih zemalja, u Srbiji nema problema sa snabdevanjem gorivom. "Nema apsolutno nigde problema. Nigde u Srbiji nemate gužve na pumpama", naglasio je Glamočić.

Dodaje da je država intervenisala iz robnih rezervi kako bi snabdevanje bilo ravnomerno i u manjim sredinama.

Prolećni radovi su već u toku, a u narednim danima očekuje se intenziviranje setve.

"Trenutno se sade krompir, luk i šargarepa. Za desetak dana polako počinje i sve drugo", naveo je Glamočić.

Zaključuje da su uslovi za sada povoljni, ali da će vremenske prilike biti ključne.

Prema njegovim rečima, Srbija je u povoljnoj poziciji i kada je reč o đubrivu i hrani.

"Srbija je najveći proizvođač fosforne kiseline i monoamonijum fosfata u Evropi. I nema brige što se tiče MPK đubriva koje se najviše koristi – mi smo obezbeđeni i za prolećnu i za jesenju setvu. Kažem jesenju, jer nikad se ne zna koliko će ovo potrajati. Za prolećnu imamo dovoljno azotnih đubriva, ostaje nam samo da se pobrinemo za azotna đubriva do jeseni, ali do jeseni još ima vremena", rekao je Glamočić.

Smatra da povećanja cena azotnih đubriva nisu bila opravdana, jer to je sve uvezeno pre početka ove krize.

"MPK đubriva proizvodimo, ali ih i uvozimo, pošto se MPK đubrivo iz Srbije izvozi u preko 80 zemalja, spada u jedno od najkvalitetnijih", dodaje Glamočić.

Imamo dovoljno zaliha, nema razloga za strah

Kada je reč o osnovnim namirnicama, poruka je da nema mesta strahu.

"Pričati da li će Srbija imati pšenice, kukuruza – naravno da dâ. Pogotovo što za manje od tri meseca počinje žetva pšenice i svih žitarica. Imamo u robnim rezervama dovoljne količine i kukuruza, imamo čak i sirovina koje se naravno uvoze. Uvek imamo na lageru proizvode kao što je pirinač. Uvek se vodi računa da imamo na lageru konzerve graška, konzerve ribe, soli, šećera", ističe Glamočić.

Na pitanje za koliko meseci imamo hrane, ministar kaže da uvek imamo dovoljno hrane za sebe.

"Srbija je proizvođač hrane prema, tome uvek ćemo je imati, bez obzira na to čak i u godinama koje su bile sušne, mi uvek imamo dovoljno hrane za sebe. Nećemo možda imati velike količine da izvezemo, ali opet ćemo čak imati i za izvoz", dodaje ministar.

Na pitanje da li očekuje poskupljenja hrane, Glamočić kaže da ne misli da će do toga doći.

"Ne očekujem da će bilo šta poskupeti. Nikad se ne zna da li može sezonsko povrće, voće, ali ne očekujem veće oscilacije", poručuje Glamočić.