Agroinfluenseri su sve popularniji u uticajniji kako u svetu tako i u Srbiji. U pitanju su mladi ljudi koji promovišu život i rad na selu. Nedavno su se na Zlatiboru slučajno sreli Vera Škulić, agroinfluenserka i predsednica Asocijacije agropreduzetnica Srbije i ministar poljoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.

Ministar je na Zlatiboru boravio na jubilarnom 60. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije koje se tradicionalno održava na ovog planini u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

Škulić se obratila ministru u jednoj zlatiborskoj prodavnici rečima:

- Vi redovno kontrolišete kvalitet hrane u Srbiji - rekla je Vera.

Ministar Glamočić je spremno odgovorio.

- Kad stignem jednom ili dva puta nedeljno kad krenem kući, pa mi moji jave šta treba da kupim u nabavci. Tada pogledam šta se dešava u prodavnicama i retko se desi da ne javim našoj inspekciji službi za neku sitnu nepravilnost - rekao je ministar obilazeći prodavnicu na Zlatiboru.

Zastao je kod frižidera sa mlečnim proizvodima.

- Najčešće se dešavaju greške sa sirevima gde se pravi zabluda kod potrošača da se proda sir koji koji nije 100 odsto od mleka kao da jeste. A, ti proizvodi bi morali da budu odvojeni i mora da postoji jasna oznaka da sadrže biljna ulja. Ja to pratim i evo već vidim jedan sir na kome nigde ne piše da sadrži palmino ulje, a on stoji sa ostalim sirevima. Pored njega je kačkavalj, pravi, pa čovek može da pomisli da je i ovo prabi sir. Ali ako okrenete i pročitate deklaraciju videće da ovaj proizvod sadrži vodu i 25 odsto palminog ulja. Zato on mora da stoji odvojeno od drugih, mlečnih sireva i da na sebi ima onaj žuti trougao koji upozorava da proizvod sadrži biljana ulja. Ukoliko trgovci ne budu poštovali Uredbu moraćemo da pooštrimo kaznenu politku - kazao je ministar.

On je detaljno prekontrolisao i ostale proizvode, a zamerio je trgovcima što "žuti trougao" nije na samom proizvodu već na polici frižidera.

- Ovo što vidite je bilo prelazno rešenje, sad to ne sme da bude tako. Ova oznaka mora da stoji na samom proizvodu - kazao je ministar Glamočić.

Sa agroinfluenserkom je razgovarao o stanju u poljoprivredi i problemima sa mlekom. Ministar je naglasio da je naše mleko izuzetno kvalitetno i da potrošači nemaju razloga da ne koriste mleko i mlečne proizvode. U razgovoru sa Verom on je podsetio da je poljoprivreda fabrika pod otvorenim nebom i da ni jedna godina nije ista.

- Nekad zaradite više, nekad manje, nekad izgubite. I sam živim na selu i znak kako to izgleda - kazao je ministar.